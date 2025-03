Irinel Columbeanu părăseşte azilul din Ghermăneşti. Fostul soţ al Monicăi Gabor a primit aprobarea medicilor şi… are deja planul făcut!

Vești bune pentru Irinel Columbeanu, aflat de mai bine de doi ani într-un azil de lux din Ghermănești. Fostul om de afaceri a primit aprobarea medicilor de a se urca din nou în avion. Motiv pentru care și-a făcut deja plauri pentru vara ce va veni. Mai precis, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Iri va zbura peste Ocean. Și, speră acesta, va sta nu mai puțin de trei luni în America!

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical, iar în prezent fostul om de afaceri ce locuia cândva într-un adevărat palat, obișnuit să dea ordine, stă acum înr-un azil din Ghermănești. Același în care și-a petrecut ultimii ani și tatăl său.

Fostul om de afaceri s-a obișnuit cu noua sa viață. Doar că dorul de fiica sa, Irina, stabilită peste Ocean, îl macină zi de zi. Este tot ce i-a mai rămas, iar vestea pe care i-au dat-o recent medicii ce-l supraveghează, parcă „i-au dat aripi”. Iri a primit din nou acordul de a zbura cu avionul și, imediat, și-a făcut planuri de a petrece timp cu fiica sa, care în luna ianuarie a devenit majoră.

Irinel Columbeanu: „Sper să stau toată vara în America”

Astfel că, dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum își dorește, fostul om de afaceri va părăsi azilul pentru o perioadă mai lungă de timp. Mai precis, ar urma ca toată vara să locuiască în America.

„Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Voi avea grijă ca totul să fie în ordine”

Iri a revăzut-o pe Irina în urmă cu un an. Plecată din 2018 din țară, tânăra s-a întors în România pentru a fi alături de tatăl său, iar revederea a fost un moment extrem de emoționant pentru cei doi. Fostul om de afaceri a fost ultima oară în America înainte de a se muta la azil.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, ne-a mai spus Irinel Columbeanu.

Din cauza problemelor de sănătate survenite între timp, fostul soț al Monicăi Gabor, care a avut nu mai puțin de două accidente vasculare, a avut interzis din partea medicilor să mai zboare cu avionul. A urmat cu strictețe sfaturile acestora. Periodic, el este evaluat de specialiști, la azilul unde locuiește.

