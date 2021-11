Irinel Columbeanu și Monica Gabor au făcut partajul, la 10 ani de la divorț. Ce avere au avut de împărțit

După 10 ani de la divorțul Monicăi Columbeanu de Irinel Columbeanu, Judecătoria Buftea a decis cum se împart bunurile dombândite în timpul căsătoriei celor doi foști soți.

Partajul dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu nu a fost cerut de nici unul dintre cei doi foști soți. Solicitarea a venit din partea unei societăți la care Irinel avea o datorie de aproximativ 150.000 de euro și care a încercat să-l execute silit pentru a-și recupera creanța.

După mai bine de patru ani de procese, partajul judiciar între Irinel Columbeanu și Moica Gabor s-a încheiat. Cei doi foști soți urmează să-și împartă un teren de câteva mii de metri pătrați situat în Ciolpani, Ilfov.

Fostul milionar nu mai dispunea de nici un bun care să-i aparțină exclusiv, cu excepția proprietăților pe care le avea împreună cu Monica. Pentru a fi scoase la licitație, imobilele trebuiau partajate, lucru care s-a dovedit a fi destul de anevoios din punct de vedere legal.

Decizia luată marți de Judecătoria Buftea instanței poate fi atacată în 30 de zile, ea nefiind definitivă.

În acest moment Monica Gabor se poate întoarce în România pentru a beneficia de partea ei de avere, după divorțul de Irinel Columbeanu, adică o parcelă de teren la Ciolpani.

Restul de bunuri, printre care și o mașină Bentley, erau achiziționate pe firmă și au fost de mult vândute, după ce societatea a intrat în faliment.

Monica Gabor şi Irinel Columbeanu au divorțat după 5 ani de căsătorie

Monica Gabor și Irinel Columbeanu s-au căsătorit în 2006, pe vremea când frumoasa brunetă avea doar 18 ani. Mariajul lor a durat 5 ani și din el a rezultat o fetiță, Irina, care acum locuiește în Statele Unite împreună cu mama ei.

Irinel Columbeanu și-a pierdut toată averea și în prezent locuiește cu chirie, într-un apartament cu două camere, în cartierul Colentina. ”Palatul de la Izvorani”, în care au locuit cei doi, a fost mistuit de flăcări într-un incendiu care a avut loc în primăvara acestui an.

Ce spune Irinel Columbeanu despre divorț

”Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat afaceristul la un post de televiziune.

Sursa foto: Arhiva Cancan