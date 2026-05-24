Ironia lui Gabi Tamaș, după ce Antena 1 a difuzat imaginile scandalului. Postarea care i-a făcut pe toți concurenții să râdă

Tensiunile din competiția Survivor România continuă să atragă atenția publicului, mai ales după difuzarea unor imagini controversate în cea mai recentă ediție a emisiunii de la Antena 1. În centrul discuțiilor s-a aflat fostul fotbalist Gabi Tamaș, surprins într-un moment extrem de tensionat în camp, într-o confruntare verbală care a amplificat conflictele deja existente între concurenți.

Secvențele difuzate au arătat o atmosferă apăsătoare, în care nervii și oboseala acumulată și-au spus cuvântul. În imaginile prezentate, sportivul apare vizibil agitat, gesticulând nervos și reacționând impulsiv în timpul unei dispute aprinse. În apropiere se afla și Bianca Giurcanu, care a părut afectată de întreaga situație, în timp ce ceilalți participanți au privit scena fără să intervină direct. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

La scurt timp după difuzarea imaginilor, Gabi Tamaș a ales să reacționeze într-un mod complet neașteptat în mediul online. Acesta a publicat pe Instagram o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare Gigi Nicolae, într-o postare construită în ton ironic și evident, cel mai probabil, ca răspuns la scandalurile recente din competiție. Fotografia editată a stârnit imediat reacții și comentarii din partea fanilor emisiunii, dar și a concurenților.

Postarea a devenit rapid virală printre urmăritorii show-ului, mai ales pentru că imaginea avea un caracter exagerat și parodic. Mai mulți concurenți au fost surprinși amuzându-se pe marginea glumei.

„felicitari Gigi, astept cinstea”, a scris Bianca Giurcanu, „@gabrieltamasofficial ai aruncat 💣😂😂”, a fost răspunsul lui Gigi.

Fotografia realizată cu AI de către fostul sportiv a suprins pe toată lumea, mai ales în contextul tensionat din ultima perioadă. Gigi este surprins cu trofeul Survivor în mână, ca și cum este câștigătorul emisiunii. Se cunoaște faptul că pe lângă acțiunile vulcanice pe care la are Gabi, este și un foarte mare glumeț. Poate cine știe a vrut să mai destindă atmosfera.

În paralel, și Gigi Nicolae continuă să fie unul dintre personajele centrale ale competiției. Intrat în show în echipa Faimoșilor, concurentul a atras atenția încă de la început prin atitudinea sa competitivă și prin modul direct în care își exprimă strategiile.

