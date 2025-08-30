Ispita de la Insula iubirii 2025 acuzată ca prizează substanțe pe live! Imagini șocante

Un moment controversat a aprins internetul și a stârnit o avalanșă de reacții în rândul fanilor Insula Iubirii. O filmare live, în care au apărut câteva figuri cunoscute din cel mai recent sezon, a dat naștere unor speculații aprinse după ce unul dintre participanți a făcut un gest considerat suspect de urmăritori. Iată despre cine este vorba!

Emisiunea Insula Iubirii de pe Antena 1 rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, atrăgând atenția nu doar prin trădările pe bandă rulantă din cupluri, ci și prin controversele apărute în jurul ispitelor. Sezonul 9, difuzat în 2025, a fost intens comentat în mediul online, iar protagoniștii au rămas în lumina reflectoarelor și după încheierea filmărilor.

Ispita acuzată ca prizează substanțe

Este vorba despre Narcis, o prezență activă pe rețelele sociale. Ispita masculină a apărut pe un live alături de Andrei, fost concurent în sezonul 9, și Amelia, una dintre ispitele cele mai discutate din același sezon. Cei trei discutau, însă un gest făcut de Narcis a schimbat total tonul conversației din comentarii.

La un moment dat, Narcis s-a aplecat brusc și a ieșit din cadru, încercând să nu fie văzut. În același timp, s-a auzit un sunet specific, iar urmăritorii live-ului au reacționat imediat. Mulți au interpretat scena drept un moment în care el ar fi consumat substanțe interzise.

Totuși, nu este clar ce s-a întâmplat de fapt. Este posibil ca Narcis să fi avut pur și simplu nevoie să-și sufle nasul, dar lipsa de transparență și faptul că a părăsit cadrul tocmai în acel moment au alimentat suspiciunile publicului.

Internauții nu au ezitat să comenteze, iar părerile sunt împărțite. Unii sunt convinși că gestul ascunde mai mult decât pare la prima vedere, în timp ce alții consideră că totul a fost interpretat greșit și amplificat.

CITEȘTE ȘI:

Ce salarii au cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1. Cu câți bani sunt plătiți pentru cele 21 de zile de filmări din Thailanda

Cum a umilit-o domnul Marian pe Bianca când s-au reîntâlnit, la ultimul bonfire: „Sper că maică-ta..”