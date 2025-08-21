Ispita de la Insula Iubirii a ajuns pe mâna medicului estetician. Ce intervenții și-a făcut Andrușca, preferata lui Andrei Lemnaru

Andrușca a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician! La ce intervenții a apelat de data aceasta ispita de la Insula Iubirii? Chiar ea a spus despre ce este vorba! Iată ce schimbări și-a făcut!

Andrușca de la Insula Iubirii a revenit la medicul estetician, continuând seria de intervenții estetice la care a apelat în trecut. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că ispita și-a pus anterior implant fesier și a mai făcut ajustări faciale.

Ispita de la Insula Iubirii este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente cu persoanele care o urmăresc pe rețelele de socializare. Recent, Andrușca a trecut prin câteva proceduri. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre botox în trei zone, umplerea șanțurilor nazogeniene, corectarea bărbiei – afectată de un incident mai vechi – și mărirea buzelor.

„Botox trei zone, șanturi nazogeniene, bărbie (pentru că am defect dintr-o întâmplare din trecut și trebuia îndreptată), lip filler”, a scris ispita Andrușca, pe Instagram.

Ce a spus Andrușca despre intervențiile estetice la care a apelat

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Andrușca a reușit să întoarcă multe priviri la Insula Iubirii, iar Marius i-a lăudat posteriorul. Ispita a spus că nu are BBL, ci doar implant fesier. Tânăra a trecut de câteva ori prin cabinetul medicului estetician și a apelat la proceduri minim invazive.

„Nu am BBL. Mi-ar fi plăcut să apelez la această intervenție în locul procedurii pe care am făcut-o la nivelul feselor, adică implant fesier. Din păcate nu am avut destulă grăsime pentru a face această procedură. Implantul fesier este singura mea intervenție chirurgicală (…) Bineînțeles, am buzele făcute și puțin botox, cum are toată lumea. Încurajez, deci dacă cineva are de ales între BBL și implant fesier, încurajez BBL-ul pentru că recuperarea la implant fesier este mult mai grea”, a spus Andrușca.

