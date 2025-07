Ispita e mare! Vedetă Pro TV, pregătită să schimbe tabăra: ”Asia Express este tentantă! Este posibil să se întâmple anumite lucruri”

Actorul Marian Olteanu, cunoscut publicului mai ales pentru rolul polițistului David din Clanul de la Pro TV, trăiește intens… și profesional, și personal. Cu aerul unui băiat bun, dar și cu sclipirea năzdrăvană a unui cuceritor, Marian pare pregătit să pentru alte provocări venite inclusiv de la alte televiziuni.

După ce a jucat rolul polițistului David în serialul Clanul, difuzat de Pro TV, Marian Olteanu a intrat într-o zonă cu mai multă liniște profesională. Sau, cum spune chiar el: „Asta e meseria noastră, la actori: Când ai, ai. Când n-ai… bâjbâi. Parcă mergi prin ceață, dar știi că undeva e o lumină la capătul tunelului”.

Iar între două spectacole de teatru și câteva regrete că nu-l mai oprește lumea pe stradă la fel de des, actorul pare pregătit să schimbe tabăra și să accepte și alte provocări, chiar dacă ele ar veni de la concurență.

„Asia Express este tentantă! Survivor nu e chiar pe gustul meu, că nu-mi place să dorm cu atâția prin junglă… dar la Asia m-aș vedea. E posibil să se întâmple anumite lucruri în perioada următoare”, a spus el zâmbind, lăsând loc de speculații.

Pe micul ecran a fost polițistul hotărât din „Clanul”, dar în viața reală, Marian Olteanu e doar un băiat bun care încă își caută marea iubire.

”Pe plan personal am găsit un sfert! Am găsit o jumătate acum ceva timp și ultimul sfert s-a terminat înainte de Crăciun, deci mai am un pic și mă împlinesc (n.r. râde). Nu mi-am găsit ceva stabil, dar simt că anii ăștia trec și cum am eu părinți tineri îmi place ideea să fiu la fel. Mă văd tătic, abia aștept să am puiuții mei, să îi cresc, să mă bucur de ei. Chiar cred că familia este cel mai important lucru. Eu caut mama, dar ar fi frumos să mă caute și ea. Haha!”.

”Dacă ar fi cineva în viața mea, aș fi mult mai responsabil”

Marian Olteanu trăiește în ritmul său, fără să se plângă de singurătate, dar nici fără să o ignore.

”Stau singur, am ajutor la curățenie, dar la mâncare mă descurc și eu, nu sunt chiar o lepră (n.r. râde). Eu fac ordine de burlac: fac patul, dau o mătură, arunc tricourile în dulap. Dacă ar fi cineva în viața mea, aș fi mult mai responsabil, pentru că am observat că atunci când vine cineva în vizită sunt mult mai grijuliu”.

Acesta ne-a mai mărturisit că de mic a făcut valuri în jurul său, fiind un mic „rebel” care nu se temea să iasă în evidență.

”Cum eram în copilărie? Eram și cuminte și nădzdrăvan, când nu erau părinții lângă mine. La școală, de exemplu, mă luam de toată lumea, gâdilam toate fetele, mă luam la harță cu băieții, voiam să fiu în centrul atenției. Am fost un copil răsfățat, nu m-a lipsit nimic, foarte alintat..prea alintat! La un moent dat s-au echilibrat lururile. Tata a văzut-o pe mama că prea mă alintă, prea mă cocoloșește, venea și el îmi dădea puțină rigoare”.

