Ispita Oana Monea compătimește concurenții de la Insula Iubirii. Dar mai ales pe Marius!

Oana Monea, una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii, a oferit detalii despre emisiune. Ea a dezvăluit cine ar fi concurenții care pot cădea în păcat în cadrul show-ului de la Antena 1. Mai mult decât atât, a dat de înțeles că îi compătimește, mai ales pe Marius. Află, în articol, toate detaliile!

Se încing spiritele la Insula Iubirii. Fanii au urmărit deja 9 episoade, iar acum așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce urmează. Momentan, nu au avut parte de prea multă adrenalină, însă se anunță ediții incendiare. În timp ce se aflau în Thailanda, ispitele au oferit detalii despre ce se întâmplă în vilele concurenților, iar acum Antena 1 a făcut filmările cu ei publice. Printre cei care și-au dat cu părerea se numără și Oana Monea.

Ce a spus ispita Oana Monea despre concurenții de la Insula Iubirii

În timp ce se afla în Thailanda, Oana Monea a oferit un interviu realizat în căsuța amenajată special pe plajă. Ea a fost întrebată cine crede că este primul băiat care va cădea în ispită. Blondina a susținut că participanții de anul acesta par foarte echilibrați, dar l-a nominalizat pe Marius.

„Nu știu cine o să pice primul în ispită. Sincer, anul ăsta pare că băieții sunt atât de echilibrați, atât de calculați, și-au făcut ei planurile lor. Par de neclintit, dar cred că un mic potențial l-ar avea Marius. Așa simt eu, sunt lucruri pe care nu pot să mi le explic. Cred că mi-ar părea rău să pice vreunul din ei în ispită pentru că, până la urmă, cu toții ne dorim dragoste adevărată și nu le doresc rău la niciunul dintre ei. Chiar sper să se iubească și să plece împreună acasă, dar ăsta e sentimentul meu, că Marius ar putea pica in ispită”, a spus Oana Monea.

Interesant este că Oana Monea a fost cea care l-a cucerit pe Marius. În urmă cu mai bine de o săptămână, CANCAN.RO a dezvăluit detalii bombă despre idila lor. La bonfire-ul final, Maria și Marius de la Insula Iubirii au plecat separați, iar concurenta înșelată a susținut că, de data aceasta, nu își va mai ierta soțul infidel.

De parcă nu ar fi fost de ajuns cât a umilit-o pe micile ecrane, imediat după încheierea filmărilor, Marius a rămas cu Oana Monea. După ce show-ul a luat sfârșit, concurenții au avut câteva zile libere până la întoarcerea în România.

Așa se face că Marius a ales să petreacă aceste zile cu Oana, femeia alături de care visa să rămână după ce a renunțat la soția sa. Cei doi au mers, alături de mai multe ispite și concurenți, să se plimbe în Phuket. Surpriză, însă! Tot în Phuket a mers și Maria! Bineînțeles, cei trei au dat nas în nas, iar ceea ce a urmat este de-a dreptul halucinant (Vezi AICI detaliile).

