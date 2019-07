Ispitei de la Insula iubirii i-au ”explodat” silicoanele din sutien la plajă!

Maria Ilioiu, sexoasa ispită de la ”Insula Iubirii”, a încins atmosfera pe ”plaja milionarilor” din Mamaia. Bustul generos al roșcatei a fost la un pas să ”evadeze” din sutien. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile demențiale. Atenție, conținut nerecomandat cardiacilor! (CITEȘTE ȘI: ”SORA” ELENEI BĂSESCU A PĂRUIT-O ÎN LOFT PE ”FOSTA” LUI CĂTĂLIN BOTEZATU!)

Sexoasa ispită de la ”Insula Iubirii” nu pare că nu ratează nicio ocazie de a se juca cu mințile bărbaților. Tânăra roșcată care a cunoscut celebritatea în renumitul reality show de la Antena 1 a făcut senzație pe litoralul românesc. (NU RATA, AICI: SEXY-SOȚIA LUI ADI MUTU A BĂGAT ”BOALA” ÎN DOREL LA BANCOMAT!)

Weekendul trecut, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Maria Ilioiu pe una dintre cele mai renumite plaje din Mamaia, locul unde milionarii de la noi din țară și nu numai aleg să se relaxeze la sfârșit de săptămână.

Cu toate că era însoțită de partenerul ei de viață, sexoasa ispită a reușit să acapareze privirile tuturor și să stârnească, după toate aparențele, cele mai ascunse fantezii. Într-un costum de baie minuscul, care îi punea în evidență formele apetisante, Maria Ilioiu a făcut furori. Milionarii care petreceau de zor în renumita locație, dar și turiștii obișnuiți, s-au delectat cu o imagine de-a dreptul răvășitoare.

Implanturile gigantice ale sexoasei ispite au fost la un pas să “explodeze” din sutienul costumului de baie. Așa cum ne-a obișnuit, de fiecare dată când își lasă trupul mângâiat de soare, Maria Ilioiu oferă un adevărat regal de senzualitate. Roșcata este o femeie sexy și nu ezită să arate acest lucru ori de câte ori are ocazia. (NU RATA, AICI: COD ROȘU DE… SÂNI GOI PE PLAJELE DIN MAMAIA)

Implicată într-un grav incident!

Maria Ilioiu, ispita de la “Insula Iubirii” a fost grav accidentată de o maşină pe trecerea de pietoni, în urmă cu opt ani! Și-a revenit după două zile de comă şi a rămas şi acum cu semne. (NU RATA, AICI: PRINȚESA TELENOVELELOR DIN ROMÂNIA A ”LUAT” ÎN GREUTATE 10+ KG)

„Fier peste os, pur și simplu era parcată o mașină, pe trecere și nu puteam să mă asigur dacă vine sau nu o mașină și m-a agățat așa oglinda și m-a lovit direct, cu oglinda peste cot. 80 de kilometri la oră, eu nu-mi aduc aminte nimic, m-am lovit cu capul de asfalt… Am căzut cu capul de bordură, m-am trezit la spital după două zile, din comă, cu un ochi vânăt și cu o mână în ghips. Nu-mi amintesc nimic. Au trecut mulți ani, 7-8 ani, am rămas cu semn, cu tije. Am făcut tatuajul pentru că aveam un semn foarte mare, pentru că toată lumea se băga în seamă cu mine și mă întreba. Dacă purtam o bluză fără mâneci, se vedea”, a povestit Maria Iliou, într-un show TV.

Cât a câștigat Maria Ilioiu într-o noapte

Maria Ilioiu a fost invitată să filmeze un clip alături de Jorge, pentru canalul de Youtube al artistului. Și, bineînțeles, a fost nevoită să răspundă și la anumite întrebări. Iar… una dintre întrebările extrase de pe bilețel a fost: ”Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Răspunsul n-a ezitat să apară după uimirea ispitei: ”Nu cred așa ceva!”.

„Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii”.

