Îți mai amintești de Costel din La Bloc! Cu ce se ocupă acum Dragoș Moștenescu, la 6 ani după ce a părăsit România

În anii 2000, Dragoș Moștenescu dădea naștere unuia dintre cele mai simpatizate personaje, Costel din serialul La Bloc. După ce producția serialului s-a încheiat, actorul și-a mai încercat norocul în diverse producții, însă în urmă cu șase ani a decis să părăsească România, mutându-se în Marea Britanie. Cu ce se ocupă acum Dragoș Moștenescu?

În urmă cu șase ani, Dragoș Moștenescu lua o decizie la care nimeni nu se aștepta. Actorul a decis să renunțe la cariera din România și s-a mutat în Londra. Acesta a plecat alături de familie și a început o viață nou, însă nu a uitat de pasiunea sa. Dragoș Moștenescu a rămas devotat actoriei și comedie, lucruri cu care s-a ocupat și în Londra.

Mai exact, Dragoș Moștenescu și-a continuat visul și a încercat să devină cunoscut și pe scena actorilor de Marea Britanie. A reușit asta, iar până acum deja a bifat numeroase apariții în producții străine. Mai mult, Dragoș Moștenescu a ajuns chiar să joace și într-un proiect pentru BBC.

„Producțiile îmi merg binișor. Nu am explodat încă, dar am făcut lucruri bunicele. Am tot felul de soiuri de comedie, seara, peste zi, în funcție de castingurile pe care le iau sau nu le iau, pot avea sau nu filmări. De curând, a ieșit un serial pentru BBC în care am jucat un rol secundar și pentru HBO. Se numește «Câinii ploii» și poate fi văzut pe platformele amintite”, a declarat Dragoș Moștenescu, potrivit playtech.ro.

Dragoș Moștenescu, planuri mari de viitor

Ambițiile lui Dragoș Moștenescu sunt mari, iar actorul intenționează să readucă, într-un fel sau altul, serialul La Bloc. De ceva timp, Dragoș Moștenescu lucrează la un scenariu ce are la bază ideea principală din serialul La Bloc. Mai exact, acțiunea urmărește viața unor persoane ce locuiesc în aceeași casă. Serialul o să se numească „Casă la comun” și o să aducă în prim plan felul în care persoane ce provin din locuri diferite pot conviețui.

„Momentan, sunt și în etapa de dezvoltare a unui scenariu personal care se va numi «Casă la comun» și în care accentul cade pe mai mulți oameni care trăiesc împreună, împărțind o baie, o bucătărie, cum se întâmplă în foarte multe zone prin Marea Britanie, inclusiv în Londra.

E vorba despre cei veniți să muncească în Londra și nu sunt cu familia sau cu tinerii, spre exemplu, care nu-și permit să închirieze un apartament, stau într-o casă, din asta, cu trei sau cu patru camere, în care împart la comun bucătăria și baia sau băile, dacă sunt două. Și asta e o chestie foarte comună, aici.

E un fenomen cunoscut și de către români. Încerc să exploatez această idee, în special pe motivul celor sosiți din Europa de Est, care intră în contact cu cei din vestul Europei, și apar tot felul de divergențe sau de conflicte culturale sau chiar pe teme religioase, la un moment dat. Totul va fi tratat în mod comic”.

El trebuie pregătit pentru a fi vândut, să vedem pe cine o să convingă, pentru nu știu ce canal de televiziune. Nu poți să te duci să le bați la ușă și să le spui: «Am venit să vă prezint nu știu ce proiect». Poate ar merge și în România. Nu știu sigur încă”, a mai spus Dragoș Moștenescu.

