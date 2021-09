Îți vei schimba părerea despre ea! Câte clase are, de fapt, Viorica de la Clejani

Viorica de la Clejani este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Datorită talentului său a reuşit de-a lungul timpului să ajungă la sufletele oamenilor. Mulţi dintre fanii săi s-au întrebat de-a lungul timpului ce studii are, de fapt, cântăreaţa. Acest amănunt nu a fost discutat de vedetă, însă abia acum s-a aflat adevărul.

Viorica de la Clejani a fost întotdeauna sinceră în ceea ce priveşte viaţa sa personală. Celebra artistă nu a ascuns greutăţile prin care a trecut şi a vorbit fără reţineri despre aceste lucruri.

De-a lungul timpului fanii săi au fost curioşi să afle ce studii are blondina. Mulţi au considerat că vedeta are cunoştinţe pe măsura talentului său. Chiar dacă nu a vorbit despre acest subiect foarte des, soţia lui Ioniţă de la Clejani dezvăluia în cadrul unui interviu mai vechi că are liceul complet. Ceea ce înseamnă că artista are 12 clase terminate. Nu se cunosc mai multe detalii despre alte studii pe care aceasta le-a făcut.

CITEŞTE ŞI: CUM REUȘEȘTE VIORICA DE LA CLEJANI SĂ SE MENȚINĂ ÎN FORMĂ: ”NU URMEZ NICIUN TRATAMENT, DOAR AM…”

Cum au început Viorica şi Ioniţă de la Clejani să cânte

În prezent, cuplul se bucură de un succes răsunător sub numele de Viorica și Ioniță de la Clejani. În trecut însă, aceştia au făcut parte mai întâi din din Taraful Haiducilor din Clejani, apoi au luat hotărârea să evolueze.

Astfel, în cadrul unui interviu cei doi au povestit cum au luat hotărârea să devină cunoscuţi. Se pare că, fiica şi băiatul acestora au avut un rol important în decizia părinţilor.

„De la copiii mei a plecat totul, motivatia noastra de a deveni cunoscuti in Romania. Ei ne spuneau. Si auzind vorbele lor eu si Viorica am inceput sa ne gandim… Trebuie sa facem si noi ceva in tara asta! (…) A trebuit sa ne gandim la o solutie… Si am facut un CD cu muzica lautareasca, ce se mai canta la vremea aceea. Am compus cu Viorica niste piese noi, cu instrumentisti si am incercat sa il vindem, am luat casele de discuri la rand…”, a declarat Ioniță de la Clejani pentru o emisiune tv.

Sursă foto: Arhivă Cancan