Iubire ca-n liceu, cu blitzuri și farfurii de antreu. Povestea primului mare amor monden al României post-revoluționare

Am găsit o poză cu ei într-o cutie din redacția CANCAN.RO pe care scria, ironic, „Surprize, surprize”. Și da, surprizele aveau să vină mai târziu. Dar nici relația lor n-a fost chiar lipsită de ele. În fotografie, Stefan Banica Jr. și Mihaela Radulescu par surprinși la un dineu. Sau poate la nunta cuiva. Sau, cine știe, poate sărbătoreau deja un divorț care încă nu exista. Cert e că momentul e sută la sută balcanic, românesc până-n măduvă: cu antreul în mână, mai precis cu farfuriile de antreu, și cu privirile coborâte în mâncare, ca înaintea unei mari decizii de viață.

Dragoste cu năbădăi, transmisă în direct

A fost prima iubire trăită ca în liceu, dar consumată ca la televizor. Primul mare amor intens mediatizat după Revoluție, când România învăța ce înseamnă vedetă, cuplu public, divorț comentat la cafea. Nu mai era iubire pe scrisori, era iubire pe prima pagină.

Ei doi erau tot ce putea produce mai strălucitor epoca: faimă, carismă, succes, orgolii. Mult succes. Foarte mult succes. Și când pui succes peste succes, rezultatul nu e liniște. E explozie.

În poză, Ștefan Bănică e îmbrăcat complet în negru: costum, cămașă, cravată. Elegant, sobru, aproape shakesperian. Privirea lui e fixată pe o felie de salam din farfurie, cu o intensitate care te face să te întrebi dacă nu cumva, în mintea lui, rula deja celebra replică: „A fi sau a nu fi – aceasta e întrebarea.”

Încă mai cocheta serios cu actoria. Și cum să nu? Rolul din Liceenii îi marcase definitiv cariera. Așa e cu rolurile iconice: îți dau totul, dar nu te mai lasă să pleci. Oricât ai cânta rock’n’roll, undeva, publicul tot te vede cu ghiozdanul în spate.

Mihaela Rădulescu, pe atunci, nici nu visa prin câte urma să treacă. Privea totuși și ea în farfurie ca și când ar ghici în ceașca de cafea. Abia ieșise din Revoluție, la care participase, și intrase direct în alt front. Televiziunea. Jurnalist, prezentatoare carismatică, vedetă în formare accelerată. Frumoasă, tăioasă, ambițioasă. Un personaj care nu cerea voie.

Pentru trei ani, a fost și soția lui Ștefan Bănică Jr. Dar, mai ales, a fost partenera lui într-un cuplu care trăia permanent sub lupă.

Un cuplu măcinat de faimă

Aici n-a fost vorba doar de iubire. A fost vorba de două branduri personale puse în aceeași vitrină. Presa vremii îi trata ca pe un cuplu regal al divertismentului autohton. Orice zâmbet devenea știre. Orice tăcere – suspiciune. Orice ceartă – subiect național.

Și da, a ajutat mult la despărțire un ingredient celebru: gelozia faimoasă a lui Ștefan Bănică Jr. Rocker, actor, rebel, iute la mânie, mai ales când intra în ecuație o presupusă infidelitate. Era suficient să se vorbească. Restul venea de la sine.

S-au căsătorit în 1997 în plin vârf de carieră pentru amândoi. Faimă + audiență + orgolii mari, puse sub aceleași reflectoare. Căsnicia a ținut aproximativ trei ani și s-a încheiat în 2000, într-un divorț intens comentat.

Motivul declarat de Mihaela? Infidelitatea.

Ce a mai spus publicul? Presiune mediatică, incompatibilitate, apariția surprizei Andreei Marin în peisaj, o Românie care urmărea totul ca pe un serial.

Rămânem cu o adevărată lecție de showbiz românesc. Povestea care a arătat că, atunci când doi oameni foarte vizibili se iubesc, relația nu mai e doar a lor. Devine bun public. Se comentează, se judecă, se arhivează.

Ne uităm iar la poză. Farfuriile sunt încă acolo. Antreul, la fel. Privirea în salam. O clipă suspendată înainte de furtună. O iubire ca-n liceu, dar trăită la nivel național.

