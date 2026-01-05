Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului a cântat în doi

CANCAN.RO a găsit o fotografie din 2009 ascunsă simbolic între strunele unui țambal vechi, într-un magazin de antichități. O poză prăfuită, dar încă fierbinte. În ea, un mare țambalagiu și o actriță-cântăreață nonconformistă. Marius Mihalache și Crina Matei. Zâmbesc, se iubesc, par liniștiți. Ce poate fi mai frumos? Răspunsul e simplu: nimic. Și totuși, urma furtuna.

Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal

În fotografie, Mihalache stă la masă cu un pahar de șpriț în față, așa cum îi stă bine unui artist al țambalului de mahala. Un magician al muzicii nu un conservator scorțos. Crina e lipită de el, cu acel aer de muză pasională, convinsă că iubirea poate muta munții sau măcar pe Marius la ea acasă.

Sunt fericiți. Se vede. Genul de fericire care nu cere explicații, doar aplauze sau fluierături, în funcție de cine privește. Ea – frumoasă, nonconformistă, cu gâtul întins spre scandal. El – muzician respectat, cu viață personală complicată, ca orice artist care cântă mai bine când doare. Artistul și muza. Rețeta explozivă. Au scos și CD împreună. El la țambal, ea la voce. Melodii de Mahala.

Am acasă pe perete apă de la robinete, igrasie mucegai și răpirea din Serai. Până la urmă l-a răpit. Marius și-a părăsit soția. S-a mutat la Crina. A urmat dezastrul. S-au certat și au început cuvintele dure aruncate în presă. Așa cum arunci cu farfuria în perete provocând un zgomot în noapte ce sparge liniștea ulițelor mahalalei.

„I-a stricat casa”? Mahalaua vorbește, Crina ridică din umeri

Iubirea lor patimașă a stârnit imediat comentarii. În mahala s-a spus direct: „i-a stricat casa”. Crina? Ridică din umerii ei rotunzi și spune nu. Spune că dragostea nu se justifică, se trăiește.

„Îmi place să fiu un om deschis, dar dorința de senzațional și mahala este mult mai puternică decât înțelegerea unei povești între doi oameni care nu-și mimează sentimentele.”

Declarații ferme, de femeie care știe că dragostea adevărată nu vine cu PR, ci cu noroi. Ea susține că Marius avea deja o căsnicie eșuată. Că nu a intrat peste nimeni. Că derizoriul e la modă. Și că teritoriul inimii ei e privat.

Idila a depășit rapid zona artistică. Crina l-a invitat pe Marius să locuiască împreună. Asta a fost momentul în care liniștea ulițelor a fost spartă definitiv. Fosta soție a lui Mihalache, Mirela, a părăsit în cele din urmă casa, după luni de declarații contradictorii și războaie duse la televizor.

Crina a fost tranșantă: s-a mințit mult. Adevărul era clar, dar nu se voia aflat. Exact ca în mahala: toată lumea știe, nimeni nu recunoaște pe față.

CD-uri, tango și dragoste veche pusă pe note

Dincolo de scandal, cei doi au avut și artă. Multă. Au scos CD-ul „Din cei mai frumoși ani”, un proiect rafinat, cu melodii vechi, de port, de tavernă, de uliță armenească. Tango, swing, jazz, povești de iubire și minciună.

Mihalache spunea clar: e un risc. Dar e riscul lui. Iar Crina, actriță, a intrat în pielea fiecărui personaj. Dragostea lor se auzea pe disc, chiar dacă în viață se spărgeau farfurii.

La un moment dat s-a atins imposibilul. Scandaluri repetate. Declarații dure. Acuzații aruncate în presă ca ligheanul cu zoaie direct în cap, la poarta mahalalei. S-au spus lucruri grele. S-au închis uși. S-a spart liniștea. Marius a decis, la un moment dat, că e prea mult. Că oceanul e mai sigur decât mahalaua.

A plecat peste Ocean, și-a refăcut viața, a devenit din nou tată. A lăsat în urmă scandalul, zoaiele, igrasia și pereții cu apă de la robinet. Dragostea s-a dus, mahalaua a rămas. Iar poza din 2009 găsită de noi este dovada că, pentru o vreme, țambalul a cântat în doi.

CITEȘTE ȘI:

Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry

Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!