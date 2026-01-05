Acasă » Știri » Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului a cântat în doi

Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului a cântat în doi

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 23:10
Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal, șpriț și zoaie! Când mahalaua Bucureștiului a cântat în doi
Crina Matei și Marius Mihalache. sursa- CANCAN.RO

CANCAN.RO a găsit o fotografie din 2009 ascunsă simbolic între strunele unui țambal vechi, într-un magazin de antichități. O poză prăfuită, dar încă fierbinte. În ea, un mare țambalagiu și o actriță-cântăreață nonconformistă. Marius Mihalache și Crina Matei. Zâmbesc, se iubesc, par liniștiți. Ce poate fi mai frumos? Răspunsul e simplu: nimic. Și totuși, urma furtuna.

Marius Mihalache și Crina Matei, iubire cu țambal

În fotografie, Mihalache stă la masă cu un pahar de șpriț în față, așa cum îi stă bine unui artist al țambalului de mahala. Un magician al muzicii nu un conservator scorțos. Crina e lipită de el, cu acel aer de muză pasională, convinsă că iubirea poate muta munții sau măcar pe Marius la ea acasă.

Sunt fericiți. Se vede. Genul de fericire care nu cere explicații, doar aplauze sau fluierături, în funcție de cine privește. Ea – frumoasă, nonconformistă, cu gâtul întins spre scandal. El – muzician respectat, cu viață personală complicată, ca orice artist care cântă mai bine când doare. Artistul și muza. Rețeta explozivă. Au scos și CD împreună. El la țambal, ea la voce. Melodii de Mahala.

Am acasă pe perete apă de la robinete, igrasie mucegai și răpirea din Serai. Până la urmă l-a răpit. Marius și-a părăsit soția. S-a mutat la Crina. A urmat dezastrul. S-au certat și au început cuvintele dure aruncate în presă. Așa cum arunci cu farfuria în perete provocând un zgomot în noapte ce sparge liniștea ulițelor mahalalei.

„I-a stricat casa”? Mahalaua vorbește, Crina ridică din umeri

Iubirea lor patimașă a stârnit imediat comentarii. În mahala s-a spus direct: „i-a stricat casa”. Crina? Ridică din umerii ei rotunzi și spune nu. Spune că dragostea nu se justifică, se trăiește.

„Îmi place să fiu un om deschis, dar dorința de senzațional și mahala este mult mai puternică decât înțelegerea unei povești între doi oameni care nu-și mimează sentimentele.”

Declarații ferme, de femeie care știe că dragostea adevărată nu vine cu PR, ci cu noroi. Ea susține că Marius avea deja o căsnicie eșuată. Că nu a intrat peste nimeni. Că derizoriul e la modă. Și că teritoriul inimii ei e privat.

Idila a depășit rapid zona artistică. Crina l-a invitat pe Marius să locuiască împreună. Asta a fost momentul în care liniștea ulițelor a fost spartă definitiv. Fosta soție a lui Mihalache, Mirela, a părăsit în cele din urmă casa, după luni de declarații contradictorii și războaie duse la televizor.

Crina a fost tranșantă: s-a mințit mult. Adevărul era clar, dar nu se voia aflat. Exact ca în mahala: toată lumea știe, nimeni nu recunoaște pe față.

CD-uri, tango și dragoste veche pusă pe note

Dincolo de scandal, cei doi au avut și artă. Multă. Au scos CD-ul „Din cei mai frumoși ani”, un proiect rafinat, cu melodii vechi, de port, de tavernă, de uliță armenească. Tango, swing, jazz, povești de iubire și minciună.

Mihalache spunea clar: e un risc. Dar e riscul lui. Iar Crina, actriță, a intrat în pielea fiecărui personaj. Dragostea lor se auzea pe disc, chiar dacă în viață se spărgeau farfurii.

La un moment dat s-a atins imposibilul. Scandaluri repetate. Declarații dure. Acuzații aruncate în presă ca ligheanul cu zoaie direct în cap, la poarta mahalalei. S-au spus lucruri grele. S-au închis uși. S-a spart liniștea. Marius a decis, la un moment dat, că e prea mult. Că oceanul e mai sigur decât mahalaua.

A plecat peste Ocean, și-a refăcut viața, a devenit din nou tată. A lăsat în urmă scandalul, zoaiele, igrasia și pereții cu apă de la robinet. Dragostea s-a dus, mahalaua a rămas. Iar poza din 2009 găsită de noi este dovada că, pentru o vreme, țambalul a cântat în doi.

CITEȘTE ȘI:

Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry

Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
Știri
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia”
Știri
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am…
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase permanente
Adevarul
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase...
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
Digi24
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă ...
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul cu lacrimi amare, după ani de luptă cu fostul soț pentru copil: “Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic”
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că ...
Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia”
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat ...
Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat în istorie: „Efectiv eram șocat”
Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință
Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință
Vezi toate știrile
×