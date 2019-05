Iubita fotomodel l-a denunțat pe musculosul de la ”Burlăcița”: ”Mi-a terorizat familia! L-a amenințat pe tata și…”

Se complică lucrurile în cea mai recentă telenovelă din lumea mondenă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat, în exclusivitate, motivul pentru care iubita fotomodel a cerut ordin de restricție împotriva musculosului de la ”Burlăcița”. (Cel mai bine platit job din București) Tânărul refugiat iordanian – care, în trecut, a încercat să-i câștige inima Danielei Crudu – se află în centrul unei mari controverse. Musculosul de la ”Burlăcița” este cercetat pentru trafic de persoane și agresiuni la adresa “socrului” său. (CITEȘTE ȘI: CE DESCOPERISE CONTABILA ȘEFĂ A BLUE AIR ÎNAINTE SĂ MOARĂ SUBIT LA 37 DE ANI)

a intrat în posesia unor noi amănunte, de-a dreptul șocante, legate de cea mai nouă telenovelă din showbiz-ul autohton, care îl are în prim-plan pe fostul concurent de la "Burlăcița", Suhaib Meshah.

„Ne-a amenințat pe toți!”

Potrivit unor surse D.A.S, categoria A, tânărul ar fi implicat într-un dosar de trafic de persoane care se află pe masa procurorilor de la DIICOT, unde și partenera de viață a acestuia a fost chemată să dea explicații. De aici se pare că ar fi pornit întreg scandalul între Suhaib și iubita lui.

La scurt timp după ce ar fi aflat de chemarea la audieri, Suhaib ar fi început să o amenințe pe tânără. Și părinții acesteia ar fi fost amenințați. Din câte se pare, nici familia iordanianului nu ar fi stat departe de acest scandal. Sursele noastre susțin că părinții tinerei au fost contactați în repetate rânduri de membri ai familiei lui Suhaib. Și nu de puține ori aceștia din urmă ar fi recurs la amenințări, motiv pentru care tânăra care a cochetat cu modelingul s-a adresat instanței de judecată pentru emiterea unui ordin de protecție.

”Mi-a terorizat familia. Ne-a amenințat pe toți. L-a amenințat pe tata, iar părinții lui i-au căutat pe ai mei. Fac tot felul de presiuni”, s-ar fi confesat iubita lui Suhaib unei prietene.

Suhaib Meshah, acuzat de trafic de persoane!

Potrivit unor surse din mediul judiciar, în luna mai a anului trecut, Suhaib ar fi recrutat o tânără de 20 de ani cu scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției. În perioada ianuarie-martie 2019, fostul concurrent de la ”Burlăcița” i-ar fi facilitat tinerei transportul și cazarea succesiv în Spania, Suedia și Franța, acolo unde ar fi constrâns-o prin amenințări și acte violente să practice prostituția în folosul său.

Conform surselor citate, iordanianul ar fi câștigat aproximativ 6.000 de euro de pe urma exploatării sexuale a tinerei.

Mai mult decât atât, anchetatorii susțin că, după revenirea în România a celor doi, Suhaib nu i-ar fi permis tinerei să părăsească locuința, un apartament închiriat în zona Vitan, să aibă legătură cu familia sa ori să beneficieze de sumele de bani obținute din practicarea prostituției.

Totul ar fi ieșit la iveală în 8 aprilie 2019, când – după ce ar fi fost agresată fizic și amenințată cu un cuțit de către Suhaib – tânăra de 20 de ani a reușit să fugă din apartamentul în care ar fi fost sechestrată. (NU RATA, AICI: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LIVIU DRAGNEA ÎN AREST: ”A FOST BĂGAT LA…”)

Săltat de procurorii DIICOT!

La scurt timp după fuga tinerei, polițiștii de la crimă organizată au descins în locuința din Ilfov a fostului concurent de la ”Burlăcița”, iar tânărul a fost dus la audieri la sediul DIICOT Brașov. Cu toate că procurorii au decis reținerea iordanianului pentru 24 de ore, magistrații de la Tribunalul Brașov au respins propunerea de arestare preventivă. În schimb, au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Suhaib nu are voie să părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar. Și, mai mult decât atât, iordanianul, care are statut de refugiat, nu are voie să comunice cu persoana vătămată și nici cu martorii din dosarul în care este implicat.

