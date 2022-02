Iubita lui Cristi Manea a dezvăluit sexul bebelușului. Irina Deaconescu este însărcinată în șapte luni

Irina Deaconescu și Cristi Manea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de aproape patru ani, iar în urmă cu un an, tânăra a adus pe lume primul copil al cuplului. Recent, iubita fotbalistului a anunţat că este din nou însărcinată. De asemenea, şatena a dezvăluit sexul bebeluşului.

Pe 17 octombrie, Irina Deaconescu a născut o fetiţă la unul dintre spitalele private din Bucureşti. De când Victoria a apărut pe lume, viaţa celor doi s-a schimbat radical.

Recent, tânăra a anunţat că este din nou însărcinată. Şatena este urmărită de mii de internauți pe rețelele de socializare, iar prin intermediul acestora le-a mărturisit fanilor faptul că fetiţa sa va avea în curând un partener de joacă. Irina Deaconescu urmează să aducă pe lume cea o fetiță, iar marea întâlnire va avea loc la finalul lunii martie.

„Ieri am fost la doctor, bebe stă super bine, are un kilogram jumătate. Sunt însărcinată astăzi în 30 de săpătămâni, nici mie nu îmi vine să cred, sarcina este destul de mare. Preconizăm noi că o să nasc undeva în finalul lunii martie, începutul lunii aprilie.O să nasc un bebe în zodia berbec(…)O să avem încă o fetiță! Sunt foarte fericită, pentru că deja știu cum e să ai o fetiță. Victoria o să aibă o cea mai bună prietenă”, a spus Irina Deaconescu.

De asemenea, tânăra a mărturisit că este extrem de emoţionantă şi aşteaptă cu nerăbdare momentul în care o va ţine pe sora Victoriei în braţe.

„Fizic sunt bine, psihic am foarte multe emoții. Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria. Mă bucură faptul că este iubitoare, mângăie alți copii. O să nasc tot aici în Cluj, unde am născut-o și pe Victoria, tot prin cezariană. Eu zic că seamănă perfect cu Victoria, din ce am văzut la ecograf”, a mai dezvăluit Irina.

Sursă foto: Instagram