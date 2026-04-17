Acasă » Exclusiv » Iubita lui Valentin Sanfira, dosar penal pentru furt și prejudiciu de 20K euro! Inventarul bunurilor pe care le-ar fi „sustras” de la fosta soție a lui Ștefănuț Dragnea

Iubita lui Valentin Sanfira, dosar penal pentru furt și prejudiciu de 20K euro! Inventarul bunurilor pe care le-ar fi „sustras” de la fosta soție a lui Ștefănuț Dragnea

De: Luciana Popescu 17/04/2026 | 18:00
Iubita lui Valentin Sanfira, dosar penal pentru furt și prejudiciu de 20K euro! Inventarul bunurilor pe care le-ar fi sustras de la fosta soție a lui Ștefănuț Dragnea
Detalii neașteptate ies la iveală despre trecutul actualei iubite a lui Valentin Sanfira. În exclusivitate, CANCAN.RO vă aduce informații de ultimă oră, care sunt cel puțin interesante. Sursele noastre spun că actuala parteneră a cântărețului de muzică populară ar fi „sustras” mai multe obiecte de valoare de la fosta soție a lui Ștefănuț Dragnea, cu care a avut o relație, iar acum actuala iubită lui Valentin Sanfira are dosar penal pentru furt de rochii, ceasuri și bijuterii. Este vorba de un prejudiciu care ajunge la peste 20.000 de euro. Toate detaliile, în rândurile de mai jos!

Relația actualei iubite a lui Valentin Sanfira cu Ștefănuț Dragnea nu ar fi fost deloc una liniștită, așa cum se credea. Deși oficial s-ar fi încheiat spre finalul anului trecut, perioada petrecută împreună ar fi fost marcată, potrivit surselor noastre, de tensiuni, conflicte și episoade greu de imaginat. (VEZI MAI MULTE)

CANCAN.RO a mai aflat că partenera cântărețului de muzică populară are probleme cu legea pentru ca ar fi sustras de la fosta soție a fiului lui Liviu Dragnea mai multe obiecte de valoare.

Iubita lui Valentin Sanfira este acuzată de furt

În trecut, actuala parteneră cu care Valentin Sanfira își împarte viața a avut probleme cu legea, probleme care ar fi vrut să fie îngropate, dar care ar urmări-o și în prezent, deoarece CANCAN.RO scoate totul la iveală. Femeia are dosar penal pentru că ar fi pus mâna pe anumite bunuri care nu îi aparțin.

Mai exact, iubita cântărețului de muzică populară ar fi luat de la fosta soție a lui Ștefănuț Dragnea bunuri personale în valoare de peste 20.000 de euro. Cum a făcut acest lucru? Fosta soție a lui Ștefănuț ar fi ținut lucrurile personale și de valoare, precum rochia de mireasă, într-un apartament, iar actuala lui Sanfira ar fi pătruns înăuntru. Nu ar fi stat pe gânduri și ar fi luat tot ce părea mai valoros, rochii de la creatori de modă renumiți din România, mai multe ceasuri, bijuterii de lux cu diamante.

Dosarul iubitei lui Valentin Sanfira a rămas prăfuit, în sertar

Sursele noastre spun că după acest incident, pe numele femeii ar fi fost deschis un dosar penal pentru furt, dar din datele obținute de CANCAN.RO s-a aflat că ancheta nu ar fi fost înaintată, iar dosarul ar fi fost pus bine la naftalină și uitat acolo. Se pare că există interes din partea conducerii poliției române ca ancheta să pusă pe „hold”. Femeia nu ar fi comis singură fapta, iar principalii suspecți de pe listă ar mai fi și mama ei, sora și alte persoane.

Departe de imaginea discretă și firavă pe care o afișează la prima vedere, noua iubită a lui Valentin Sanfira, vine de fapt cu un „CV” care nu mai e de mult un secret pentru cei din Teleorman. Numele ei circulă de ceva vreme la pachet cu o reputație care ridică multe sprâncene. Porecla de „fermieră cu mână de fier” nu pare deloc o exagerare, iar cei care au lucrat în preajma ei spun că nu ar fi doar o vorbă aruncată în vânt, ci o etichetă câștigată în multe situații tensionate, în care temperamentul ei a lăsat urme… cât se poate de reale!

O fostă angajată de la fermă a povestit pentru CANCAN.RO un moment care a lăsat-o fără replică. Femeia spune că totul a pornit de la un gest banal, ruperea unei flori din grădină, care s-a transformat rapid într-o scenă tensionată.

”În perioada în care era cu Ștefan Dragnea, și locuia în casa lui, am rupt o floare din grădina lor pentru a o duce la cimitir, la mama mea, ca să nu mai merg la Alexandria să cumpăr. Ea  a ieșit și a început să țipe și să mă amenințe. M-a făcut în toate felurile, m-am speriat efectiv cât de agresivă putea fi”, ne-a povestit femeia. (VEZI MAI MULTE)

