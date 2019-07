Iubita unui cunoscut fotbalist român e noua bombă-sexy a politicii!

Vremurile în care EBA făcea valuri în politică au apus, dar tinere speranțe tot răsar prin partide. Cum ar fi și noua frumusețe din PNL, Bianca Mitulețu, cea care la 23 de ani se poate mândri cu un CV extrem de stufos: cântăreață, fiică de politician, iubită de fotbalist, absolventă de științe politice, pasionată profund de latura fashion și de etichete de firmă. După campania electorală și examenele de la facultate, Bianca s-a relaxat pe plaja adorată și de colegul de partid Vasile Blaga. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a dezvoltat subiectul. (VEZI ȘI: Celebrul politician roman a divorțat, în sfârșit, după doi ani de înfățișări)

Ea este Bianca Mitulețu. O tânără de 23 de ani, frumoasă, cu buze cum doar Angelina Jolie mai are și cu pasiuni artistice, dar și politice. Dacă până acum n-ați auzit-o cântând, nici pe scena politică nu s-a făcut remarcată întrucât are de ars mai multe etape.

Primii pași i-a făcut deja, absolvind facultatea de Științe Politice și obținând un carnet de membru al Partidului Național Liberal, unde s-a și implicat în cea mai recentă campanie electorală. Atracția pentru politică pare să fi moștenit-o de la tatăl ei, Doru Mitulețu, președintele PNL Calafat. Fost viceprimar, actual consilier, Mitulețu-tatăl este și candidatul ales de PNL pentru fotoliul municipiului Calafat, în alegerile locale de anul viitor.

”Mândria lui tata” a ales Bucureștiul pentru startul în politică și litoralul pentru distracții și relaxare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a găsit-o pe plaja milionarilor, acolo unde și colegul de partid, Vasile Blaga, își petrece verile. Deși n-ar avea de ce să-și facă griji în privința formelor, tânăra politiciană a fost mai reținută. Și nici fanilor de pe conturile de socializare nu le arată mai mult. Un lucru e cert, îi place să pozeze în ipostaze senzuale.

Aparent, pe umerii ei nu apasă prea multe griji, dar duce greul poșetelor din categoria brandurilor de lux cu prețuri pe care nu orice proaspăt absolventă de facultate și le permite. Înainte să se pună cu burta pe științele politice, Bianca era interesată mai mult de partituri cu melodii de corason. A debutat cu numele de scenă ”Bia” și s-a promovat chiar și prin emisiunile nocturne păcătoase.

Din Bia s-a transformat ulterior în Yabee. Schimbarea de nume nu a venit, însă, și cu vreun succes prin topurile muzicale. Singura performanță cu care s-a lăudat a fost un premiu obținut la o gală din Cipru, pentru cel mai promițător artist român. (NU RATA: Probabil e cea mai “bună” soție de politician!)

Bianca pare să aibă mai mult succes în dragoste decât în carieră. Aceasta se iubește cu un fotbalist, alături de care pare să fi copilărit în Calafat. Sebastian Mladen are 27 ani și a avut șansa să joace și la AS Roma. Fundașul activează acum la FC Viitorul. Tot în viitor, Bianca ar putea ajunge ca cealaltă tânără speranță a politicii, Mara Mareș, care îi este colegă de partid și are o poveste aproape identică