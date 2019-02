Iubitul Andreei Marin și-a făcut implant de păr, iar noi avem dovada!

Iubitul Andreei Marin este un bărbat influent, cu mare trecere atât în România, cât și în străinătate. Prin urmare, nu e de mirare că acesta pune preț pe aspectul fizic. Ionuț Brâncoveanu a hotărât că a venit momentul pentru o îmbunătățire a look-ului. Diplomatul a apelat la medicul estetician pentru un implant de păr. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile. (CITEȘTE ȘI: PIȚI JR. & “PRINȚESA INSTAGRAMULUI” S-AU ÎMPĂCAT ÎN TOALETA DE LA NUBA!)

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor informații de ultimă oră. Potrivit sursei citate, Ionuț Brâncoveanu, bărbatul în brațele căruia Andreea Marin și-a găsit fericirea după ce a divorțat de Tuncay Ozturk, și-a dorit o podoabă capilară mult mai bogată, iar pentru acest lucru a apelat la ajutorul unui specialist.

Din câte se pare, diplomatul a apelat, fără nicio ezitare, la medicul estetician pentru implantul de păr. Chiar dacă intervenția chirugicală a fost un real succes, iar rezultatul a început să fie vizibil, în ultima perioadă, iubitul Andreei Marin a încercat să țină ”la secret” acest aspect.

Profitând de vremea capricioasă de afară, în ultimul timp, Ionuț Brâncoveanu a apărut în public, de fiecare dată, cu capul acoperit. Dovadă stau imaginile obținute de site-ul nr.1 din România, în urmă cu câteva săptămâni, atunci când, împreună cu Andreea Marin, bărbatul a ajuns de urgență la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș". Ionuț Brâncoveanu a purtat, în permanență, o șapcă pe cap, la care a renunțat, cu greu, doar în momentul în care a intrat în cabinetul medical și s-a asigurat că nu-l vede multă lume.

Andreea Marin a divorțat în 2017

„Zâna" şi turcul Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…) Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului.

