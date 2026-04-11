Iubitul Andreei Sîrbu nu înțelege nici acum de ce asistenta și-a luat viața: ”Nu s-a gândit că are un copil”

Tragedia de la Târgu Jiu, în care o tânără de 31 de ani și-a pierdut viața în urma unui gest extrem, a stârnit reacții puternice în rândul apropiaților. Cazul a lăsat în urmă multă tristețe și numeroase întrebări legate de circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Iubitul Andreei Sîrbu a oferit câteva declarații în care a vorbit despre aceasta. Bărbatul a descris-o ca pe o persoană liniștită și discretă, cu un caracter echilibrat în relația cu cei din jur. El a spus că nu ar fi anticipat un astfel de deznodământ, deoarece nu existau semne evidente în comportamentul ei.

Moartea Andreei Sîrbu, sub semnul întrebării

Bărbatul a menționat că tânăra ar fi traversat în ultima perioadă anumite dificultăți personale pe care nu le-a verbalizat. În opinia lui, aceste probleme ar putea fi avut un impact asupra stării ei emoționale, deși nu există o explicație clară care să justifice gestul.

„Era evident că avea foarte multe lucruri pe spatele ei, majoritatea lucrurilor nu le verbaliza ca să găsim o rezolvare. Poate nu am fost suficient alături de ea, poate nu am reuşit să o înţeleg cu adevărat. A ţinut mult în ea. Am înțeles că a avut şi nişte datorii. Datorii minuscule, care s-ar fi putut rezolva, dar atât timp cât nu verbaliza. Voia să pară că face faţă. A măcinat-o şi procesul cu copilul, pentru că o ameninţa foarte mult că îi ia copilul”, a povestit partenerul tinerei.

Medicul cardiolog a povestit că ultima conversație cu Andreea a avut loc duminică seara. Potrivit acestuia, tânăra părea vizibil afectată emoțional, cu o stare apăsată și resemnată, lăsând impresia că nu mai vede soluții la dificultățile prin care trecea.

La scurt timp, în ziua următoare, aceasta a fost găsită fără viață, vestea provocând tristețe în rândul celor care o cunoșteau.

„Ultima dată am vorbit cu ea duminică, la șapte. Am mesaje în care se resemna. Eu am iubit-o pe fata asta. Durerea pe care ea a creat-o că și-a luat zilele, nu s-a gândit niciodată că are un copil și părinți”, a mai spus medicul cardiolog.

CITEȘTE ȘI: Andreea Sîrbu s-ar fi sinucis! Ce a împins-o pe asistenta ATI să recurgă la gestul extrem

Ce a putut să pățească Andreea Sîrbu, cu 4 luni înainte să-și pună capăt zilelor. Drama prin care trecea a ieșit abia acum la iveală