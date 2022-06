Iulia Albu a dezvăluit secretele sale pentru o siluetă de vis: ”Am o dietă variată”

Într-un interviu acordat recent, Iulia Albu, care va împlini în câteva zile 41 de ani, a vorbit despre stilul de viață pe care îl duce, dar și ce mănâncă pentru a avea o siluetă suplă. Criticul de modă a dezvăluit secretele unui corp de invidiat.

Iulia Albu va împlini pe 28 iulie 2022, 41 de ani, însă, în cazul ei, vârsta este doar un număr, deoarece are o siluetă demnă de invidiat. Fashion editorul a spus care sunt secretele ei pentru un corp care este sănătos, dar care arată aproape impecabil.

Dieta-minune a Iuliei Albu

Se pare că Iulia a eliminat aproape complet zahărul din alimentația sa și își permite să îl consume într-o singură zi din șapte câte are o săptămână. Vedeta a mai mărturisit că practică mult sport, depune mult efort în munca pe care o prestează și mănâncă foarte sănătos.

”Nu mai mănânc zahăr. Ar fi foarte simplu să spun: Nu fac nimic, așa mă trezesc dimineața. Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr. Am o singură zi pe săptămână în care mănânc zahăr.

Nu mai mănânc gluten și fac foarte multă muncă. O muncă dificilă și o muncă pe care toate femeile încearcă să o depună. Și mie îmi iese mai mult în anumite perioade decât în altele. Important este, oricât de ocupați am fi, să ne facem mereu puțin timp pentru noi.

Nu sunt o persoană care stă doar în saloane de frumusețe, pentru că muncesc foarte mult”, a mărturisit Iulia Albu, pentru Impact.

Iulia Albu: ”Nu îmi plac salatele”

În urmă cu ceva timp, fosta concurentă de la ”Dancing on Ice” a dezvăluit că la înălțimea ei de 1,76 m are 60 de kilograme. De asemenea, atunci a precizat că nu mănâncă salate, deoarece nu îi plac. În schimb, ea consumă multă apă, lucru extrem de benefic tuturor persoanelor.

”Mănânc extrem de sănătos, dar am o dietă variată, nu îmi plac salatele. Nu consider că o persoană se poate alimenta sănătos doar mâncând salată și bând apă cu lămâie. Mi se pare ridicol, mai ales pentru o persoană care face sport. Cel mai important lucru este că am grijă să beau foarte, foarte multă apă”, spunea Iulia Albu acum ceva timp.

