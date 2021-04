Iulia Albu, cu sânii la vedere. Fotografia care a încins imaginația internauților

Iulia Albu și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o fotografie în care apare cu sânii la vedere. Reacțiile nu au întârziat să apară și nu, nu au fost doar dintre cele pozitive.

Îmbrăcată într-un body negru, decupat, care-i lasă sânii la vedere, așa s-a fotografiat Iulia Albu. Nu a ținut doar pentru ea fotografia, ci a încărcat-o pe contul de Instagram, acolo unde a pus și un mesaj, care a stârnit imaginația bărbaților.

” Tu ai dat zoom? Este important ce vrei, dar și ce bei. Și cum. Nu, nu am implanturi mamare, dar nici apa asta nu este responsabilă de volume. Este însă excelentă pentru piele și nu numai. Nu am pus tag pentru că nu mai are nevoie de nicio prezentare.”, a scris Iulia Albu pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Iulia Albu (@iamiuliaalbu)

Reacțiile fanilor au fost diverse, unele persoane au apreciat felul în care Iulia Albu s-a „deschis” în fața lor: „Normal că am dat zoom major. Hot vibes! Ești sexy, sexy!”, „Faptul că ți se văd sânii și un pic sfârcurile mă neliniștește teribil”.

Altele persoane, în schimb, nu au privit cu ochi buni această postare: „Ești frumoasă, dar nu înțeleg de ce te photoshopezi. Se vede la gât, în partea dreaptă și un pic la talie, partea stângă. Se vede! Așa cum ne spui de tâmpele alea că-și fac capul mic. But, like I said, ești frumoasă și fără.”

Reacția Iuliei la acest comentariu nu a întârziat să apară: „Mulțumesc! Ești o tipă super smart și ai înțeles perfect mesajul.”

