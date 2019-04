Iulia Albu, cuvinte de laudă la adresa Ginei Pistol: ”Îi stă bine în rochie de mireasă. Casă de piatră!”

Gina Pistol a îmbrăcat rochia de mireasă, iar Iulia Albu a avut numai cuvinte de laudă la adresa vedetei.

Zilele trecute, Gina Pistol a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată într-o rochie de mireasă, cu un buchet de flori în mână. Iar la descrierea pozei, vedeta a scris ”Curând”, lucru care i-a pus pe gânduri pe curioși. Nu de alta, dar toată lumea așteaptă acum, cu sufletul la gură, o nuntă ca-n povești. Vorbim, bineînțeles, despre nunta Ginei Pistol cu Smiley.

Până una alta însă, Gina Pistol a primit cuvinte de laudă de la fashion icon-ul, Iulia Albu, pentru ținuta ”buclucașă” care a stârnit mici controverse! (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL A IZBUCNIT ÎN LACRIMI LA “ASIA EXPRESS”! CE A PĂȚIT PREZENTATOAREA)

„Când Luluța nu-i acasă, Ginuța se suie pe masă.

Nu știm dacă Ginei îi place pe masă, sub masă, sau pe lângă, dar, dacă posedă cel puțin trei la sută din (anti) talentul pe care, cel puțin eu, îl am în a pregăti mâncare, îi recomand să se rezume la două pahare de șampanie turnate cu stil! Nu știu dacă o vom vedea prea curând pe Gina „fată de casă” dar un lucru este cert: arată demențial în rochie de mireasă. Casă de piatră și bucătar de 5 stele!”, a scris Iulia Albu pe blogul ei personal.

Gina Pistol are planuri serioase

Prezentatoarea emisiunii ”Asia Express”, Gina Pistol a mărturisit că are un motiv întemeiat să mențină discreția asupra acestei relații pe care o are cu Smiley, însă asta nu înseamnă că cei doi nu au planuri serioase împreună. Ba dimpotrivă! (VEZI ȘI: AM AFLAT CE ÎNCERCA SĂ ASCUNDĂ GINA PISTOL! CE JOB A AVUT ACEASTA ÎN TELEROMAN, ÎNAINTE SĂ AJUNGĂ VEDETĂ! PUȚINI ȘTIU ACEST DETALIU SECRET)

”Am învățat de-a lungul timpului că anumite lucruri trebuie să le ții pentru tine și oamenii dragi. Eu sunt un om deschis, nu mă ascund, însă există și mulți „consumatori de informație. Înțeleg curiozitatea publicului, dar prefer să țin o parte din viața mea doar pentru mine ( … ) Nu, nu sunt genul care fuge de căsătorie și de copii, dar consider că toate vor veni la momentul potrivit”, a declarat Gina Pistol pentru viva.ro.

Întrebată despre fotografia trucată pe care a pus-o pe Instagram, alături de Smiley, vedeta a mărturisit că doar cei care o cunosc cu adevărat au înţeles sensul imaginii.

”Cu siguranță era o poză trucată, chiar stângaci, pentru că așa am vrut eu să fie, iar textul completa imaginea. Eu am un umor mai ironic și îmi este greu să explic o glumă. Cei care mă cunosc și mă urmăresc au înțeles ce trebuiau să înțeleagă”, a mărturisit prezentatoarea.