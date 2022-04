Iulia Albu poartă negocieri intense cu șefii din Antenă! Criticul de modă este la un pas de o super-producție TV, iar CANCAN.RO are toate detaliile!

Iulia Albu a dat „boom-ul” în televiziune, iar proiectele se țin „scai” de ea! Are o emisiune la Antena Stars, a participat la „Dancing on ice: Vis în doi”, iar acum e în tratative cu șefii din Antenă pentru a face parte din noul sezon „Asia Express”. CANCAN.RO are detalii exclusive despre negocierile purtate de cele două părți!

Pe 19 martie 2022, Iulia Albu și Marian Prisacariu părăseau competiția „Dancing on ice: Vis în doi”, după ce au trecut de două ori printr-un duel. Acum pare să se pregătească pentru un alt vis, la fel de frumos, dar și mai dificil. Vedeta e în negocieri cu „bossii” din Antenă pentru a fi parte din noul sezon „Asia Express”!

Sursă foto: Instagram.com