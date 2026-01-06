Dan Capatos, adevărul despre sacrificii și prețul succesului din carieră: „Am făcut AVC vineri și luni eram la emisiune”

Îl știți, îl apreciați și îl urmăriți cu sufletul la gură de fiecare dată. Dan Capatos bifează un capitol nou în cariera lui, cu entuziasm și dorința de aduce cele mai tari dezvăluiri și povești din showbiz-ul românesc, împreună cu CANCAN.RO. Însă puțini sunt cei care știu câte sacrificii au existat în cei 20 de ani de carieră. Îndrăgitul prezentator s-a confruntat cu probleme de sănătate, din pricina nopților pierdute, iar confesiunile sale, din interviul de astăzi, sunt de-a dreptul impresionante.

Dan Capatos recunoaște faptul că a făcut sacrificii pentru cariera lui. Familia, în primul rând, s-a sacrificat, ne spune el. Apoi sănătatea, pentru că au existat mai multe momente critice prin care a trecut, însă de fiecare dată a fost prezent, în fața telespectatorilor, indiferent de greutăți ori probleme.

Dan Capatos: „În spatele unui bărbat de succes de află o femeie puternică”

CANCAN.RO: Ce parte din tine a fost cel mai de sacrificată pentru cariera?

Dan Capatos: Sănătatea. Din mine, nu știu ce organe, ficatul, inima s-au mai sacrificat săracele. Dar familia s-a sacrificat. Nu vreau să sune așa dramatic. Dar e un program dur. E un program dur care, din păcate, m-a făcut să nu fiu atât de aproape, mai ales de Andrei când s-a născut, cât mi-aș fi dorit. Pentru că în 18 ani de nopți pierdute, tot metabolismul meu s-a dat peste cap.

Mă culc la 5 dimineața, dorm ziua, pe măsură ce a crescut el începuse cu școala, aproape că aveam zile când nu ne mai întâlneam. Și cu Monica, mă rog, dar știi cum este, în spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică sau o familie puternică. Am stat uniți în toți anii aceștia și lucrurile astea au putut fi traversate mai ușor. Nu eram pus acolo să aflu adevărul.

CANCAN.RO: Care este minciuna pe care o auzit-o cel mai des de la vedete, în direct?

Dan Capatos: Cel mai des? Eu am zis tot timpul că sunt mințit des, pentru că omul de televiziune, la un moment dat, este și folosit în interesul celui care vine pe canapea invitat. Și, fiind și o emisiune de scandal, am abordat sute de emisiuni sau mii de emisiuni, sute de scandaluri, conjugale sau de mai multe tipuri. În subiectul acesta sau în tipul acesta de subiect, unul minte. Adică este clar că unul minte. Așa că pot să spun că m-am mințit foarte mult. Însă, nu eram pus acolo să aflu adevărul. Mulți au ajuns pe la tribunale cu divorțuri, sunt alți oameni plătiți pentru asta. Noi urmăream mai degrabă povestea. Bineînțeles că scopul era să aflăm cât de cât cei care este adevărul, dar este aproape imposibil când nu trăiești cu oamenii acasă sau cu părțile respective.

Acesta e barometrul prin care îmi verificam obiectivitatea. Când, într-o seară, mă înjura partea adversă și aduceam partea adversă a doua seară și mă înjurau ăia din prima seară, sau, mă rog, apropiații lor, atunci îmi dădeam seama că ne-am făcut treaba bine când n-am ținut cu nimeni. Pentru că e omenește tendința asta o ai, de a afla și tu adevărul, la fel ca și cel de acasă, dar de foarte puține ori am putut să descoperim cine spune adevărul sau cine minte pentru că în situația asta toate lucrurile sunt nuanțate. De obicei, adevărul este la mijloc, așa că strict din punctul ăsta de vedere m-au mințit foarte mulți. Altfel, minciunele de-astea pot fi trecute cu vederea.

CANCAN.RO: Ce nu știe aproape nimeni despre tine, deși ești de atâția ani în fața publicului?

Dan Capatos: Că am o aluniță undeva. Că n-am apărut niciodată dezbrăcat în fața publicului. E marele meu secret.

„Am făcut AVC vineri și luni eram la emisiune”

CANCAN.RO: S-a întâmplat să ai un moment greu în viața personală, dar să fie nevoie să intri zâmbind în direct?

Dan Capatos: În perioadele în care s-au prăpădit ai mei unul după altul. Ok, în vremurile astea, știrile circulă repede și se află, adică oamenii știau, n-ar fi fost nicio problemă dacă nu apăream, sau, mă rog, apăream în mai felul în care se așteaptă oamenii, mai trist. Dar, până la urmă, cei de acasă n-au nicio vină că ți se întâmplă, sunt lucruri de viață și trebuie să mergi mai departe. Mi-am luat o mică pauză atunci, dar am mai fost și în multe alte situații. Eu nu am lipsit până să mă operez de acea tumoră pe coarda vocală în 18 ani, cred că am lipsit de două, trei ori.

Am făcut atacul cerebral vineri și luni eram la emisiune. Din punctul meu de vedere, mi-am dat seama că nu poți să te joci cu publicul, indiferent ce ți se întâmplă. Ah, dacă ești lat și te-a luat la spital, cum s-a întâmplat cu operația, dar asta s-a întâmplat după 18 ani, orice alte evenimente din viața ta care nu se întâmplă în timpul emisiunii, n-ar prea trebui să te facă să lipsești. Poate sunt venit din generația asta veche, acum, nu știu care mai sunt rigorile și regulile, dar în televiziune, consecvența e primul argument al succesului. Deși poate părea la un moment dat monoton și repetitiv, în televiziunea clasică, așa e succesul. Când oamenii știu exact ce găsesc acolo. Acum, repet, lucrurile se schimbă și asta e marea provocare. Să vedem cum este și în mediul online, pentru că simt că sunt multe, multe diferențe față de televiziunea clasică.

CANCAN.RO: Există vreo personalitate din România pe care nu ai adus-o până acum în show-urile tale și ai vrea să o aduci?

Dan Capatos: Foarte mulți, foarte mulți. Și nu știu cum sună mai bine, din cauza sau datorită profilului emisiunii. Uite, aș vrea, suntem și amici în viața reală, aș vrea să vină, de exemplu, Radu Paraschivescu. M-ai întrebat la un moment dat dacă regret ceva. La un moment dat mi-am dorit să pot să fac pe TV genul de interviuri pe care le-am făcut la Playboy.

Lumea nu mai știe. Au trecut deja 20 de ani de când s-a închis revista, cred. Și făceam, pe lângă tot ce ținea de pictoriale și, mă rog, alte lucruri din zona aceasta, făceam și interviuri. Interviul Playboy, care este o instituție în sine, în cadrul genului de presă interviuri. Adică, avea ceva special, așa cum îl gândiseră americanii. Te intalneai cu persoana respectivă de câteva ori, setai întrebări. La ei e mult mai așezată treaba. Au și dat 4 președinți interviuri.

Am reușit și eu să iau interviul pentru Playboy de la prim ministru Petre Roman, de la Adrian Păunescu, Marius Tucă, Toni Grecu. Mulți, foarte, foarte mulți. Și oameni care în formatul meu de televiziune n-ar fi venit. Și mi-aș fi dorit să fac genul acesta de interviu pe TV. Cumva, fără să creez niciun soi de comparație, ce face doamna Eugenia Vodă la profesioniștii. Repet, nu vreau să mă compar cu ei, că poate nu mă ridic la nivelul lor. Dar genul acesta de interviu, unul la unul, care mai nou se regăsește în podcasturi acum. Dar și cu podcastul, m-am trezit prea târziu, când deja avea toată lumea. Și am lăsat-o cumva, în așteptare, ideea asta. Dar poate, cine știe, o să o fac vreodată. Că prea s-au apucat mulți de podcasturi. Și prea puține sunt relevante.

CITEȘTE ȘI – Arc peste timp cu Dan Capatos! Top 10 momente virale care au aruncat showbiz-ul în aer

NU RATA – Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat în istorie: „Efectiv eram șocat”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.