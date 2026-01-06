Acasă » Exclusiv » „Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: „Mi s-a tăiat respirația”

„Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: „Mi s-a tăiat respirația”

De: Delina Filip 06/01/2026 | 18:16
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sărbătoarea de Bobotează are numeroase tradiții, însă printre cele mai cunoscute este cea în care preotul aruncă în apă crucea sfințită, iar bărbații se aruncă după ea. Se spune că norocosul care o recuperează va avea parte de sănătate și belșug tot anul, iar spectacolul atrage anual zeci de priviri și aplauze. Printre cei care au participat la această tradiție și a prins crucea este nimeni altul decât cel supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”. Lângă mormântul lui Lazăr, în apa rece ca gheața, bărbatul s-a aruncat fără să stea pe gânduri după cruce. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat toate detaliile actului său de curaj și credință. 

Mircea Ursu a devenit cunoscut în presa mondenă ca fiind gardă de corp pentru mai mulți oameni de afaceri cunoscuți, cum ar fi Marian Iancu sau Ovidiu Tender. Bărbatul a povestit că a citit Biblia de cel puțin 25 de ori, motiv pentru care a fost supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”.

Bodyguardul lui Dumnezeu, despre momentul în care a prins crucea: „Mi s-a tăiat respirația”

Mircea Ursu nu este deloc străin de situațiile-limită, însă experiența trăită de Bobotează l-a marcat profund. Departe de România, într-un cadru încărcat de istorie și spiritualitate, acesta spune că a simțit mai mult ca oricând puterea credinței. Pentru el, săritul după cruce nu a fost un gest de bravură, ci un act asumat, făcut cu sufletul deschis și cu gândul la un nou început.

„Se respectă foarte mult tradițiile în Cipru. Toată lumea participă la aceste evenimente, e o zi națională, foarte importantă Boboteaza. Nu este niciun supermarket deschis. Am sărit în Larnaca, Cipru. A fost Armata, Poliția, s-a tras cu salve de foc, a fost foarte bine organizat totul”, a povestit cel supranumit Bodyguardul lui Dumnezeu.

Crucea a fost prinsă de Mircea Ursu, dar dată apoi din mână în mână
Crucea a fost prinsă de Mircea Ursu, dar dată apoi din mână în mână

Mircea Ursu povestește că totul a început încă de dimineață, în cadrul slujbei ținute la Biserica Sfântului Lazăr, un loc cu o semnificație aparte pentru creștini.

„La ora 7.00, de la prima oră, ne-am dus cu toții la Biserica Sfântul Lazăr, acolo unde este mormântul Sfântului Lazăr. Mi s-a ridicat părul pe mine în timpul slujbei, am simțit ceva extraordinar. Am simțit ca un fel de presiune pe mine, eu cred că asta înseamnă prezența lui Dumnezeu. După ce s-a terminat slujba, la ora 10.00, am mers pe jos cu toții pe jos către Port Marina. Acolo s-a sărit în apă după cruce. Am sărit din prima eu, apa era foarte rece,  mi s-a tăiat răsuflarea. Am simțit că nu puteam respira, mi se blocaseră căile respiratorii, atât de rece era apa.  Avea 3 – 4 grade. Erau în jur de 35-40 de bărbați care au sărit după cruce”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Mircea Ursu este supranumit Bodyguardul lui Dumnezeu datorită credinței sale
Mircea Ursu este supranumit Bodyguardul lui Dumnezeu datorită credinței sale

Cu toate că tradiția spune că cel care prinde crucea să o scoată din apă și va avea noroc tot anul, fostul bodyguard al vedetelor spune că el a preferat să o dea și altora pentru a se bucura și ei de moment.

„Eu am prins crucea, am pupat-o și am dat-o mai departe. Mie mi se pare că așa e normal, chiar dacă tradiția zice să pleci cu crucea dacă ai prins-o. Noi nu am procedat așa, am preferat să o dăm din mână în mână. Toate persoanele care participă la prinderea crucii sunt binecuvântate de Dumnezeu în anul acesta. Indiferent că te atingi de ea sau nu, toate persoanele sunt binecuvântate, dar noi am preferat să o dăm din mână în mână. A fost un moment unic, de neuitat”, a spus Mircea Ursu.

Bărbatul speră ca acea tradiție să îi aducă noroc în anul ce vine căci pentru el 2025 a fost un an foarte încercat.

„Sper să am un an mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu că pentru mine a fost foarte încercat anul trecut. Abia ce m-am eliberat din închisoare, așa că vă dați seama că a fost extrem de greu anul 2025 pentru mine”, a mai spus el.

CITEȘTE ȘI: Mircea Ursu a împlinit 44 de ani! Cum a sărbătorit cel supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”

ACCESEAZĂ ȘI: ”Bodyguardul lui Dumnezeu” aniversează trei ani de căsătorie, dar petrecerea e tristă!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dan Capatos, adevărul despre sacrificii și prețul succesului din carieră: „Am făcut AVC vineri și luni eram la emisiune”
Exclusiv
Dan Capatos, adevărul despre sacrificii și prețul succesului din carieră: „Am făcut AVC vineri și luni eram la…
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență
Exclusiv
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
Digi24
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat ...
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește ...
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar
Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: ...
Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: „Nu îi judec, vreau doar să îi cunosc”
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început ...
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola ...
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton
Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită
Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită
Vezi toate știrile
×