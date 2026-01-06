„Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: „Mi s-a tăiat respirația”

Sărbătoarea de Bobotează are numeroase tradiții, însă printre cele mai cunoscute este cea în care preotul aruncă în apă crucea sfințită, iar bărbații se aruncă după ea. Se spune că norocosul care o recuperează va avea parte de sănătate și belșug tot anul, iar spectacolul atrage anual zeci de priviri și aplauze. Printre cei care au participat la această tradiție și a prins crucea este nimeni altul decât cel supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”. Lângă mormântul lui Lazăr, în apa rece ca gheața, bărbatul s-a aruncat fără să stea pe gânduri după cruce. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat toate detaliile actului său de curaj și credință.

Mircea Ursu a devenit cunoscut în presa mondenă ca fiind gardă de corp pentru mai mulți oameni de afaceri cunoscuți, cum ar fi Marian Iancu sau Ovidiu Tender. Bărbatul a povestit că a citit Biblia de cel puțin 25 de ori, motiv pentru care a fost supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”.

Bodyguardul lui Dumnezeu, despre momentul în care a prins crucea: „Mi s-a tăiat respirația”

Mircea Ursu nu este deloc străin de situațiile-limită, însă experiența trăită de Bobotează l-a marcat profund. Departe de România, într-un cadru încărcat de istorie și spiritualitate, acesta spune că a simțit mai mult ca oricând puterea credinței. Pentru el, săritul după cruce nu a fost un gest de bravură, ci un act asumat, făcut cu sufletul deschis și cu gândul la un nou început.

„Se respectă foarte mult tradițiile în Cipru. Toată lumea participă la aceste evenimente, e o zi națională, foarte importantă Boboteaza. Nu este niciun supermarket deschis. Am sărit în Larnaca, Cipru. A fost Armata, Poliția, s-a tras cu salve de foc, a fost foarte bine organizat totul”, a povestit cel supranumit Bodyguardul lui Dumnezeu.

Mircea Ursu povestește că totul a început încă de dimineață, în cadrul slujbei ținute la Biserica Sfântului Lazăr, un loc cu o semnificație aparte pentru creștini.

„La ora 7.00, de la prima oră, ne-am dus cu toții la Biserica Sfântul Lazăr, acolo unde este mormântul Sfântului Lazăr. Mi s-a ridicat părul pe mine în timpul slujbei, am simțit ceva extraordinar. Am simțit ca un fel de presiune pe mine, eu cred că asta înseamnă prezența lui Dumnezeu. După ce s-a terminat slujba, la ora 10.00, am mers pe jos cu toții pe jos către Port Marina. Acolo s-a sărit în apă după cruce. Am sărit din prima eu, apa era foarte rece, mi s-a tăiat răsuflarea. Am simțit că nu puteam respira, mi se blocaseră căile respiratorii, atât de rece era apa. Avea 3 – 4 grade. Erau în jur de 35-40 de bărbați care au sărit după cruce”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Cu toate că tradiția spune că cel care prinde crucea să o scoată din apă și va avea noroc tot anul, fostul bodyguard al vedetelor spune că el a preferat să o dea și altora pentru a se bucura și ei de moment.

„Eu am prins crucea, am pupat-o și am dat-o mai departe. Mie mi se pare că așa e normal, chiar dacă tradiția zice să pleci cu crucea dacă ai prins-o. Noi nu am procedat așa, am preferat să o dăm din mână în mână. Toate persoanele care participă la prinderea crucii sunt binecuvântate de Dumnezeu în anul acesta. Indiferent că te atingi de ea sau nu, toate persoanele sunt binecuvântate, dar noi am preferat să o dăm din mână în mână. A fost un moment unic, de neuitat”, a spus Mircea Ursu.

Bărbatul speră ca acea tradiție să îi aducă noroc în anul ce vine căci pentru el 2025 a fost un an foarte încercat.

„Sper să am un an mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu că pentru mine a fost foarte încercat anul trecut. Abia ce m-am eliberat din închisoare, așa că vă dați seama că a fost extrem de greu anul 2025 pentru mine”, a mai spus el.

