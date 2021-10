Iulia, soția lui Christian Sabbagh, primele declarații după scandalul cu ordinul de protecție, pe care l-a cerut împotriva jurnalistului. “Am fost în eroare, totul a plecat de la...”

Iulia, soția lui Christian Sabbagh, a anunțat, la rândul ei, cum stau lucrurile între ea și prezentatorul de la Kanal D. Femeia a precizat că nu a solicitat niciodată emiterea unui ordin de protecție împotriva jurnalistului și că tot scandalul a plecat de la o glumă banală.

Christian Sabbagh a susținut, miercuri, că în acest caz nu a fost vorba de violență, ci de o ceartă mai aprinsă, alimentată de gelozie. Acum a venit rândul soției sale, Iulia, să prezinte propria versiune. Aceasta a precizat că lucrurile în familia lor au fost clarificate și că niciodată nu a depus vreo plângere împotriva partenerului de viață, deși portalul instanțelor de judecată o contrazice.

“Nu am depus nicio plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție. Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală, din discuții contradictorii. Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mamă dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă!”, a scris Iulia Sabbagh, pe contul ei de Facebook.

Soția Christian Sabbagh a cerut ordin de protecție, la Judecătoria Sectorului 4

Pe portarul insanțelor de judecată, apare o înregistrată o cerere prin intermediul căreia Iulia solicită ordin de protecție împotriva lui Christian Sabbagh. Joi, 7 octombrie, prezentatorul de la Kanald D ar fi trebuit audiat, la Judecătoria Sectorului 4.

De regulă, un ordin de protecție se eliberează doar atunci când reclamantul se află într-o stare de real pericol.

Christian Sabbagh a cunoscut-o pe Iulia în perioada în care el era însurat cu Louise, fosta parteneră. Între jurnalist și actuala soție este o diferență de vârstă de 19 ani. S-au căsătorit în 2017, evenimentul fiind departe de ochii curioșilor