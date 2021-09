Iulia Vântur, dezvăluiri despre relaţia cu Salman Khan. Se întoarce sau nu la iubitul din India?

Iulia Vântur a fost prezentă pe scena Operei Române în postura de gazdă a premiilor UCIN. Apariţia vedetei a fost una spectaculoasă care a reuşit să atragă toate privirile în jur. Pe lângă acest lucru, blondina a oferit noi dezvăluiri despre ce se întâmplă în prezent în viaţa sa.

Iulia Vântur a stat o bună perioadă de timp în România, însă s-a reîntors alături de partenerul său. În urmă cu două zile, vedeta a revenit în ţara natală pentru un eveniment extrem de important pe care l-a şi prezentat.

„Plecasem și am venit special pentru a prezenta Gala UCIN unde o să fiu gazdă în seara asta. Voi pleca imediat după Gala aceasta, înapoi în India”, a declarat vedeta.

În cadrul interviului pentru click.ro, Iulia Vântur a vorbit şi despre proiectele sale viitoare, dar a dezvăluit totodată de ce nu joacă într-un film cu Salman Khan, partenerul ei.

Întrebată dacă fanii o vor mai vedea pe micile ecrane, Iulia Vântur a dezvăluit: „Am mai primit propuneri, doar că docamdată nu s-a întâmplat să fie și propunerea aceea, care să fie ok pentru mine”.

CITEŞTE ŞI: ATENȚIE, IUBITA LUI SALMAN KHAN A PRELUAT CONTROLUL! CE A FĂCUT IULIA VÂNTUR ÎN CLUB, ALĂTURI DE PRIETENA EI

În acelaşi timp, vedeta a explicat de ce nu a fost văzută în nicio producţie alături de partenerul său: „Da, mi s-a oferit, dar ideea e că nu vreau… poate nu-mi doresc să jucăm împreună…”.

Cum s-a adaptat Iulia Vântur în India

Iulia Vântur s-a întors în România în luna mai, dată fiind situația legată de COVID-19 în India. În cadrul unui interviu, blondina a povestit cum a reușit să se obişnuiască într-o țară străină. A învățat, în primul rând, ce înseamnă toleranța.

„Traiul într-o țară străină te provoacă foarte mult. (…) Am învățat lecția toleranței. În momentul în care te izbești de o cultură nouă trebuie să înveți toleranța, altfel nu ai cum să supraviețuiești acolo. Trebuie să înveți să-i accepți pe cei din jur. (…) Ai nevoie de toleranță pentru asta. Au fost momente grele în care îmi doream doar să simt îmbrățișarea mamei mele sau a tatălui. E un sentiment pe care n-ai cum să-l înțelegi decât atunci când ești departe de familia ta”, a declarat Iulia Vântur la Antena Stars.

În acelaşi timp, iubita lui Salman Khan a vorbit şi despre decizia de a se muta definitv în India.

„M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. (…) Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. (…) Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu ședrea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo”, a mărturisit Iulia Vântur.

Sursă foto: Instagram