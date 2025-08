Iuliana Marciuc și-a dat fiul de gol: ”A fost chemat și…” , David a revenit din Olanda direct la țintă!

Iuliana Marciuc este tare mândră de fiul ei și al lui Adrian Enache. Tânărul este student în Olanda, a reușit așa cum și-a dorit să iasă din zona de confort, dar, din câte se vede, nu a renunțat la pasiunea sa pentru actorie. Aflat în țară unde se bucură de timpul petrecut alături de părinți, dar și prieteni, David așteaptă și un răspunsul important pentru viitorul său. Iuliana Marciuc a declarat, pentru CANCAN.RO, că băiatul a venit special în țară pentru un casting de film, fiind în continuare fascinat de actorie, “această iubire, care dăinuie peste timp”, așa cum o descrie vedeta TVR.

David Enache a făcut figurație în celebrul film „Wednesday”, pe care Tim Burton l-a filmat în România, o continuare a poveștii „Familiei Addams”. De asemenea, a avut un rol mic în serialul “Groapa” de la Pro TV, având în CV și alte producții. Se pare că are de gând să continue cu actoria în paralel cu facultatea. După primul an de studii în Olanda, Iuliana Marciuc ne-a mărturisit că a suportat mai ușor schimbarea, pentru tânărul și-a mai aranjat weekenduri prelungite în România.

Iuliana Marciuc: „Noi suntem foarte mândri de David. Și-a câștigat independența pentru că asta voia”

CANCAN.RO: Te-ai întors dintr-o vacanță alături de o prietenă și vreau să știu cum continuă vara asta pentru tine.

Iuliana Marciuc: Se cam termină vacanțele și începe și pregătirea pentru un nou sezon al emisiunii „Destine ca-n filme”, pe care o produc de peste 10 ani, deci în căutarea de noi povești cu oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, dar povești adevărate. Și în rest mă bucur de David care a revenit acasă și este în vacanță și mai petrecem, bineînțeles, timp și împreună.

CANCAN.RO: Cum a fost primul an de facultate? David studiază în Olanda.

Iuliana Marciuc: Da, studiază în Olanda, în Utrecht. Facultatea se numește Creative Business. E o facultate modernă, business creativ. Asta înseamnă comunicare, marketing, rebranding de produs, spun eu de actualitate.

CANCAN.RO: S-a orientat bine!

Iuliana Marciuc: Este absolut decizia lui, alegerea lui și s-a descurcat foarte bine, cel puțin pentru primul an. Noi suntem foarte mândri de el. Și-a câștigat independența pentru că asta voia. Și îmi amintesc că își dorește să plece ca să iasă din zona de confort. Uite că el și-a dorit să iasă din zona de confort și a reușit, a ieșit.

CANCAN.RO: Dar pentru tine cum a fost această schimbare să îl știi departe?

Iuliana Marciuc: Sincer, a fost mai ușor decât am crezut inițial, pentru că realitatea este că a și venit destul de des. Biletele de avion au fost mereu ieftine și el a învățat cum să le caute. Și de fiecare dată când avea câte un prilej, făcea un weekend prelungit, ceva de joi până luni. Și a venit destul de des și nu a fost atât de greu pe cât mă așteptam.

CANCAN.RO: Urmează și o vacanță în trei alături de Adrian Enache?

Iuliana Marciuc: Am făcut deja o astfel de vacanță în trei, imediat ce a revenit el, pentru că ne doream să stăm tot timpul împreună. Acum Adrian este în proiectele de la mare, deci în spectacolele de la teatrele estivale, iar eu am început puțin cu ceea ce am de făcut la televiziune.

Iuliana Marciuc: „A fost chemat și a venit din Olanda special pentru a da castingul pentru un film și acum așteaptă răspunsul”

CANCAN.RO: David a avut și niște colaborări pe partea de actorie. Au mai existat oferte?

Iuliana Marciuc: A fost într-un casting la care a trecut de o prima etapă. Nu știm și ce s-a întâmplat după etapa a doua. A fost chemat și a venit din Olanda special pentru a da castingul pentru un film și acum așteaptă răspunsul. Deocamdată el este foarte direcționat către facultate, către studii și spune că atunci când va mai vedea astfel de castinguri, sigur că se va prezenta. Cu alte cuvinte, acea iubire a lui pentru film, pentru că este mai mult pentru film decât pentru teatru, culmea, la mine a fost mai mult pentru teatru decât pentru film, la el este iată invers. Această iubire văd că dăinuie peste timp și poate cine știe îi va mai aduce și alte proiecte dacă este norocos, așa cum îl văd eu în general, un tip norocos.

CANCAN.RO: Și pentru că tot suntem într-o clinică de frumusețe, cum te raportezi la noile tehnologii care apare în domeniu?

Iuliana Marciuc: Sunt curioasă de fiecare dată de noile tehnologii care apar, pentru că într-adevăr industria asta se dezvoltă cu o rapiditate extraordinară. Doamna doctor Dana Miricioiu este una dintre cele care își dorește mereu aceasta updatare. Acum, de exemplu, mă bucur foarte mult și deabia aștept să testez o cremă românească, pe care ea o produce..

Foto: Instagram

( VEZI ȘI: Dieta cu care Iuliana Marciuc și-a redus vârsta metabolică cu 8 ani. Merge și de trei ori pe săptămână la sală )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.