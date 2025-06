Iustin Petrescu, agresiv cu Hara, actuala iubită?! Cum au fost surprinși cei doi: „Am toleranță aproape…”

Scandalul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu nu pare să se încheie prea curând. După o perioadă de un an în care se credea că apele s-au liniștit între cei doi foști iubiți, tensiunile au reapărut recent, când creatoarea de conținut a ieșit public și a dezvăluit anumite episoade traumatizante din relația lor. În diuda faptului că a negat tot ceea ce s-a spus despre el, Iustin Petrescu este subiectul unor noi speculații. Acesta este acuzat că ar fi violent și cu Hara, actuala sa iubită.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an. Recent, creatoarea de conținut și-a făcut curaj și a oferit o serie de declarații șocante despre perioada în care cei doi au format un cuplu. Aceasta susține că a fost agresată fizic, verbal și emoțional de Iustin – vezi AICI VIDEO.

Așa cum era de așteptat, conflictul dintre Iustin Petrescu și Marilu a avut ecou și în actuala relație de iubire pe care artistul o are cu Hara. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor din ultima perioadă, tânăra a ieșit public și a vorbit despre zvonurile conform cărora și ea ar fi fost agresată fizic si verbal de Iustin.

Fabulos! Nici pisica n-a scăpat, iar Poliția l-a chemat la audieri! Marilu l-a acuzat că a bătut-o și a trimis-o la agățat, Iustin Petrescu a venit cu replica: sechestrat în casă și…

Hara, iubita lui Iustin Petrescu: ”Nu sunt o victimă”

Fiin în postura unei femei despre care oamenii cred că este victima unui bărbat agresiv, Hara a luat atitudine și le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj clar și răspicat. I-a rugat să nu mai proiecteze asupra ei imaginea unei victime. Aceasta a mărturisit că nu este cazul ca astfel de speculații să se propage în spațiul public, mai ales că nimic din ceea ce se spune despre relația ei cu Iustin nu este adevărat.

„Iustin, în acest moment, stă în apartamentul meu. Dacă ar avea vreodată un comportament care mie mi se pare inadecvat, pe care eu nu îl accept și aici intră foarte multe lucruri, l-aș trimite frumos la apartamentul lui (…) Am toleranță aproape spre zero. Sunt o femeie care poate să gândească pentru ea.

Vă rog frumos nu mă mai portretizați ca o victimă, pentru că nu sunt. Nu înțeleg ce e cu grija asta excesivă pentru mine. Am familie, am frați, am părinți (…) Am prieteni care sunt constant la mine acasă. Nu înțeleg de ce nu vă opriți, de ce continuați să mă vedeți ca o victimă (…)”, a mai spus iubita lui Iustin Petrescu.

Tânăra a continuat și a simțit nevoia să își spună și partea sa de poveste. Aceasta susține că – de când a început scandalul dintre iubitul ei și Marilu, a trecut prin stări greu de descris. Nervi, depresie și nesiguranță, trăiri care se reflectă direct în relația lor de iubire. Cu toate acestea, Hara susține că Iustin este cel care reușește să o liniștească și să aplaneze tensiunile din cuplu.

„Haideți să vă spun și partea mea de adevăr. În urma acestui scandal, eu am trecut prin toate stările, depresieve și nervi. Ce fac cu acești nervi? Îi vărs pe Iustin. Este ok din partea mea? Absolut deloc. Dar știți ce face el? Mă lasă să îmi treacă și mă iartă. Este un lucru care mă îngrozește faptul că lumea mă vede ca pe o victimă, ca pe o femeie slabă și neputincioasă.

Am primit un mesaj de la cineva care îmi spune că nu este ok că Iustin țipă la mine. Nu e real. O dată a strigat la mine pentru felul în care am făcut (n.r. când s-au certat din cauza reacției pe care Hara a avut-o în urma scandalul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu)”, a mai spus Hara pe pagina sa de Instagram.

Iustin Petrescu a recunoscut că a bătut-o pe Marilu! Influencerița a publicat dovezile: „Am fost o persoană oribilă”