Fabulos! Nici pisica n-a scăpat, iar Poliția l-a chemat la audieri! Marilu l-a acuzat că a bătut-o și a trimis-o la agățat, Iustin Petrescu a venit cu replica: sechestrat în casă și…

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu spune partea lui de adevăr în scandalul monstru cu Marilu Dobrescu, după ce fosta iubită l-a acuzat că ar fi bătut-o, i-ar fi cerut bani și ar fi trimis-o în altă țară pentru a întreține relații intime cu străini. Acum, tânărul vine cu dovezi și povești noi pentru a contrazice spusele creatoarei de conținut.

Scandalul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu pare a fi departe de a se sfârși! După ce influencerița a spus că fostul a bătut-o, a manipulat-o, i-a cerut bani și a trimis-o în altă țară pentru a rămâne însărcinată cu bărbați străini, Iustin a publicat un videoclip în care Marilu își bate pisica.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, influencerul spune povestea din perspectiva sa și își contrazice total fosta parteneră. Iustin susține că nu a inițiat niciodată niciun fel de act de violență fizică asupra lui Marilu și că, dimpotrivă, el a fost cel abuzat emoțional, sechestrat în casă și pus la zid. Acum, Iustin lămurește episodul cu pisica abuzată, după ce Protecția Animalelor s-a autosesizat și i-a cerut detalii.

”Poliția s-a autosesizat și s-au mișcat repede. Bravo, bravo! M-au întrebat dacă lucrul acesta s-a repetat. Am fost corect și am spus că nu țin minte, nu știu. Îți jur! Am reprimat aceste momente. Eu țin minte când le dădea de mâncare. Eu nu mai țineam minte acest video. Știam că, dacă nu fac anumite lucruri, o să fie scandal și preferam să reprim toate chestiile astea”, a mărturisit Iustin, după ce fosta iubită l-a acuzat de lucruri oribile.

”Îmi vine să îmi dau o palmă după ceafă…”

Acum, Iustin susține că regretă enorm că a ales să ia parte în continuare la videoclipul în urma căruia Marilu și-a agresat pisica. Creatorului de conținut îi pare rău că a pozat într-un cuplu fericit alături de roșcată, în loc să ia măsuri cu privire la animalul abuzat fizic.

”Atunci când mă uit la video, îmi vine să îmi dau o palmă după ceafă. Nu o să fac asta, dar nu sunt mândru nici de mine, nici de ea, sincer să fiu. Dacă eram normal la cap, trebuia să îi zic stop, să terminăm cu acest video și să mergem să ducem pisica la veterinar, să vedem dacă a pățit ceva, pentru că a luat-o și i-a făcut așa…”, a spus Iustin Petrescu.

După postarea videoclipului cu pricina, Protecția Animalelor s-a autosesizat și l-a chemat pe Iustin pentru a afla mai multe detalii despre cele patru animale pe care el și Marilu le aveau împreună: două pisici și doi câini. În prezent, animalele și-au găsit alți stăpâni și sunt în siguranță, susține bărbatul.

În plus, tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu spune dacă a bătut-o sau nu pe Marilu, câți bani îi datorează aceasta , cum și de ce l-a agresat mama influenceriței. Tânărul dezvăluie și că a fost sechestrat și abuzat fizic, sub privirile fostei partenere cu care își dorea un copil. Cum se apără împotriva acuzațiilor strigătoare la cer venite din partea roșcatei, vedeți doar AICI.

