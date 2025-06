Iustin Petrescu, în PERICOL! Datele lui personale sunt publice și primește telefoane la greu: „Am întins o capcană…”

Iustin Petrescu a ieșit din nou la atac! În plin scandal cu Marilu Dobrescu, acesta a făcut noi dezvăluiri tranșante. Influencerul a susținut că datele lui personale sunt publice și primește telefoane la greu. Mai mult decât atât, ar fi întins o capcană care a dat roade. Află, în articol, toate detaliile!

La aproape un an după despărțire, între Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu a izbucnit un scandal monstru. Tânăra a decis să iasă în față, să spună adevărul și să demonteze ideea de „cuplu perfect” pe care a prezentat-o ani la rând. L-a acuzat pe fostul partener de agresiune fizică și emoțională, iar subiectul a fost pe buzele tuturor de atunci. La rândul lui, bărbatul a făcut acuzații dure, iar conflictul dintre ei a luat amploare.

Ce acuzații a făcut Iustin Petrescu

Iustin Petrescu a dezvăluit că datele lui personale au fost făcute publice, după scandalul cu fosta iubită. Mai exact, influencerul a susținut că a fost sunat de o persoană care îi cunoștea codul numeric personal și numărul de card.

Pentru a se asigura că nu este acuzat de minciună, Iustin Petrescu a filmat conversația cu persoana respectivă și a făcut-o publică. El a povestit tot ce s-a întâmplat într-un vlog publicat pe contul său de YouTube, seara trecută.

„Să dai informațiile personale pe internet este ilegal rău de tot și acum două seri m-a sunat cineva cu număr ascuns. Am răspuns și am întrebat cine e. Am auzit din partea cealaltă: ‘Iustin, nu îmi vine să cred că ești tu. Doamne, tremur’. Mă așteptam la orice. Aparent, această persoană a început să îmi spună: ‘Vezi că X vorbește cu soră-mea și i-a dat informațiile buletinului tău, ale cardului tău și telefonul de acolo îl am. Eu am crezut că glumesc’. Băi, băiatule! Am crezut că e vrăjeală și i-am spus să îmi dicteze CNP-ul. Mi-a dictat CNP-ul, numărul de pe card, ultimele 4 cifre, mi-a spus o parte din adresa mea de buletin”, a declarat Iustin Petrescu într-un vlog pe YouTube.

De asemenea, Iustin Petrescu a mărturisit că, în urma unor acțiuni surprinzătoare, a decis să întindă o capcană. Totul a început de la un mesaj primit pe Instagram, după ce i-a fost închis contul de TikTok.

„Haideți să vă povestesc o bombă. Am întins o capcană ca să aflu de unde vin chestiile astea. Am fost contactat de o persoană care mi-a spus: ‘Hei, cunosc eu pe cineva care contra sumei de 400 de euro o să deblocheze contul’. Am verificat persoana, era de încredere. Am zis că o să mă duc în această zonă imediat ce mă concentrez pe părțile legale. Contul de TikTok a fost închis brusc, fără nicio avertizare. (…) Se întâmplă că au început să apară conturi false cu mine care cer bani pentru niște video-uri. M-am gândit foarte bine la început pentru că eu am discutat niște lucruri doar cu o singură persoană. Am pus această mică capcană, unde am zis că vreau 450 de euro ca să îmi redeschid contul de TikTok. Asta a fost capcana și a funcționat atât de bine”, a mai spus influencerul.

Adrian Cuculis, avocatul fostului iubit al lui Marilu Dobrescu

La scurt timp după ce Marilu Dobrescu l-a acuzat agresiune fizică și emoțională, Iustin Petrescu a spus că își va căuta dreptatea în instanță. Influencerul a decis să meargă pe cale legală, iar cel care îl va reprezenta este avocatul Adrian Cuculis.