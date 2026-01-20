Jador, anunț trist: a murit chiar în timpul filmărilor! ”Dumnezeu să o ierte!”

Jador a fost nevoit să amâne planuri importante din cauza unei pierderi uriașe. Artistul a primit vestea tragică chiar în timpul filmărilor și a lăsat totul la o parte. Toate detaliile în articol.

Jador se afla în timpul filmărilor unei melodii pe care o promovează în mediul online, atunci când a primit vestea tragică și a oprit tot ceea ce făcea alături de echipa lui. Artistul le-a cerut scuze fanilor mai apoi pe internet și le-a spus de ce va dura mai mult până la lansare.

Jador a primit vestea tragică în timpul filmărilor

În timp ce filma videoclipul piesei, producătorul de filmare a fost nevoit să plece urgent pentru că a aflat că bunica lui a decedat. Jador le-a povestit oamenilor că va mai dura puțin până va reuși să lanseze sunetul piese realizate cu Adrian Minune, asta pentru că nu a mai avut un om care să se ocupe de acest lucru.

„Dumnezeu să o ierte, suntem oameni și înțelegem. Salut, oameni buni. Știu că am promis că postez sunetul la piesa cu Adrian, îmi pare rău, pentru că au intervenit unele probleme în echipa mea. De exemplu, unui coleg de-al nostru i-a murit bunica chiar în timpul filmărilor. A trebuit să oprim totul. El ne filma, el era în rolul principal și a trebuit să așteptăm puțin și cu sunetul și cu clipul. Dar, mâine, la ora 6, o să postez sunetul. Îmi pare tare rău că am promis și nu am putut să mă țin de promisiune. Vă iubesc tare mult”, a mărturisit Jador pe rețelele de socializare.

