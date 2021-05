Jador, probleme grave la picior, după accidentarea pe care a suferit-o la “Survivor”. “Mi-e frică, e rupt în trei locuri!”

Jador a fost eliminat de la “Survivor” din motive medicale, însă genunchiul nu și-a revenit până acum. Motiv pentru care artistul trebuie să treacă printr-o intervenție chirurgicală, de care îi este foarte frică, acesta fiind și motivul pentru care a tot amânat-o.

La începutul lunii martie, Jador a suferit o accidentare gravă la Survivor România”, în meciul pentru imunitate. Pe traseu, “Faimosul” s-a lovit serios la genunchiul stâng, când îl înfrunta pe Marius Crăciun de la “Războinicii”. Ulterior, medicii i-au interzis să mai intre în concurs.

Jador a revenit în România, fiind sfătuit să se opereze cât mai rapid. Nu a făcut, însă, acest lucru pentru că îi este teamă de cuțit.

“Sunt prost cu genunchiul. Doare puțin, dar uneori când merg, nu tot timpul. Ar trebui să ajung la operație, dar amân, mi-e frică de cuțit. Nu prea se poate amâna. Nu vreau să ajung la cuțit. Mi-e frică de operație, mi-e frică de doctor”, a spus Jador la Antena Stars.

“Sper să-mi treacă de la sine. Dacă nu, merg la spital”

În continuare, Jador a mărturisit că genunchiul este rupt în trei locuri și că intervenția chirurgicală nu mai poate fi amânată prea mult timp.

“Fix acum am o durere aici, dar e de la prea mult stat în picioare azi, că am muncit toată ziua. Dacă nu stau în picioare toată ziua și nu fac atât de multe lucruri într-o zi, nu mă doare chiar așa, adică sunt ok. Sper să-mi treacă de la sine. Dacă nu, merg la spital. E rupt în trei locuri”, a mai precizat Jador.

Jador, după eliminarea de la “Survivor”: “M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf”

“Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat”, a spus Jador imediat după ce a fost eliminat.