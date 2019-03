Jed Allan, un alt star al serialului „Beverly Hills, 90210”, a murit

Actorul american Jed Allan, star al producției de succes „Beverly Hills, 90210” și o legendă a serialelor TV, a murit la vârsta de 84 de ani, în somn, în locuința sa din Palm Desert, California, a anunțat fiul acestuia, potrivit tmz.com.

Rick Brown a publicat vestea tristă, sâmbătă, pe pagina oficială a lui Jed Allan de pe rețeaua de socializare online Facebook.

Jed l-a interpretat pe Rush Sanders, tatăl lui Steve Sanders, jucat de Ian Ziering, în serialul „Beverly Hills 90210”.

De altfel, Ian a publicat un mesaj emoționant, după ce a aflat de decesul lui Allan: „Sunt atât de trist că am pierdut un alt membru al «90210». Am avut plăcerea de a lucra cu Jed Allan din ’94 până în ’99. L-a interpretat pe Rush Sanders, tatăl lui Steve. Un om grozav, le va lipsi tuturor”.

Jed a fost mai cunoscut pentru roluri precum Don Craig din „Days of Our Lives” și C. C. Capwell din „Santa Barbara”.

A avut o carieră prolifică ce s-a întins pe șase decenii, jucând în producții TV de succes precum „Lassie”, „Columbo”, „Adam-12”, „Love, American Style”, „CHiPs” etc.

Vestea decesului lui Allan vine la doar câteva zile după moartea unui alt actor din distribuția serialului „Beverly Hills”, Luke Perry. Acesta a decedat la vârsta de 52 de ani, în urma unui atac cerebral masiv, pe 4 martie.