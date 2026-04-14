„Jimmy” Dumitrașcu a fost găsit mort în cabina TIR-ului, în a doua zi de Paște, în Italia. Cele două ipoteze pe care le au apropiații

O tragedie s-a petrecut, în Italia, chiar în a doua zi de Paște. Un șofer român de TIR, din Târgu Jiu, a fost descoperit fără viață în cabina camionului său.

Dispariția sa a adus multă tristețe în rândul familiei și al celor care îl cunoșteau. În spațiul public au apărut ulterior mai multe variante privind circumstanțele în care s-ar fi produs tragedia.

Apropiații bărbatului iau în calcul posibilitatea unui gest extrem

Șoferul de TIR găsit decedat se numea Paul Lucian Dumitrașcu, fiind cunoscut în cercul său de apropiați și sub porecla „Jimmy”, potrivit presei locale. Autoritățile din Italia au deschis, conform procedurilor, un dosar de moarte suspectă, urmând ca rezultatele necropsiei să stabilească exact cauza decesului.

În spațiul public au apărut însă opinii diferite. Unii apropiați au sugerat că ar putea fi vorba despre un gest extrem, pe fondul unor dificultăți personale și financiare despre care se vorbește în cercul său. În schimb, sora acestuia, Andreea Dumitrașcu, respinge această ipoteză și susține că fratele ei ar fi suferit un infarct.

Ultima sa apariție pe rețelele de socializare a avut loc chiar în ziua de Paște, cu o zi înainte de tragedie, când a publicat o fotografie alb-negru, fără niciun comentariu. Acest detaliu a stârnit ulterior numeroase discuții și speculații în mediul online.

Vestea morții a fost făcută publică inițial de fosta sa parteneră, care a transmis un mesaj plin de durere:

„Sufletul meu! Dumnezeu să te ierte! Cum ți-am promis că o să fiu mereu lângă tine, o să mă țin de cuvânt!”

Ea a precizat, totodată, că nu deține informații despre circumstanțele decesului, însă intenționează să meargă în Italia pentru repatrierea trupului.

Ulterior, și sora șoferului a reacționat cu un mesaj emoționant, exprimându-și șocul și suferința:

„De ce, frățiorul meu? De ce, de ce, Doamne? Cum să trăiesc o viață fără tine? Cum?”

Totodată, aceasta a făcut apel la discreție și respect, cerând ca speculațiile privind moartea fratelui său să fie oprite. Până la încheierea anchetei, împrejurările exacte ale decesului lui Paul Lucian Dumitrașcu rămân neelucidate.

Cert este că vestea dispariției sale a adus multă durere în rândul celor care l-au cunoscut și a îndurerat profund comunitatea din Târgu Jiu.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km la oră

Doliu în politica din România. Dan Artimon a murit