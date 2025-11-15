Jobul part-time, destinat exclusiv femeilor, plătit cu 8.000 lei/lună în noiembrie 2025, în România

Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă bine plătit trebuie să știe că ofertele de pe piața muncii sunt cât se poate de tentante. Care este jobul part-time, destinat exclusiv femeilor, plătit cu până la 8.000 de lei pe lună? Iată care sunt cerințele angajatorului.

Majoritatea salariilor din România variază în funcție de experiența candidatului, industrie, companie și oraș. Spre exemplu, în București, locurile de muncă din clinicile medicale sunt printre cele mai bine plătite joburi. În funcție de post (medic, asistent medical, medic specialist etc), experiență și tipul de clinică, salariile pot trece de 10.000 de lei.

Jobul part-time din România unde se câștigă 8.000 de lei lunar

Conform unui anunț de pe o platformă online de angajare, o asistentă medicală poate avea un salariu cuprins între 6.000 și 8.000 de lei. Jobul este part time, marcat prin ”colaborare” și se află în sectorul 1 al Capitalei, într-o clinică specializată în servicii de scintigrafie (investigație imagistică specifică medicinei nucleare). Pentru a ocupa acest post, viitoarele candidate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Să dețină diplămă de Asistent Medical Generalist și aviz OAMGMAMR valabil

Experiență de minimum un an

Experiența în cardiologie, pediatrie sau medicină nucleară este un avantaj, dar nu este obligatorie

Abilități excelente de comunicare și atenție la detalii

Empatie și profesionalism

Responsabilități:

Asigurarea asistenței medicale la cele mai înalte standarde de calitate

Întâmpinarea și consilierea pacienților cu profesionalism și empatie

Colaborarea eficientă cu medicii și personalul administrativ

Gestionarea fișelor medicale și actualizarea acestora în format digital

Respectarea normelor de igienă, siguranță și confidențialitate

Jobul part-time din România plătit cu 8.000 de lei/lună. Nu e nevoie de experiență și nici de diplomă de Bacalaureat

Locul de muncă unde poți câștiga 2600 de euro lunar, fără să ai studii superioare. Angajatorul oferă și cazare!