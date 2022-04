Jorge a spus tot! De ce a divorțat, de fapt, de Alina Laufer: ”Mi-am dorit să plec”

Invitat în cadrul unui podcast, George Papagheorghe sau Jorge aşa cum este cunoscut de public, a făcut dezvăluiri neaşteptate despre divorțul de Alina Laufer, prima soție, și a scos la iveală detalii neștiute despre adevăratul motiv pentru care au decis să se despartă.

Mai sincer ca niciodată, Jorge și-a deschis sufletul în fața lui Cătălin Măruță. Invitat în podcastul ”La Măruță”, artistul a devăluit adevăratul motiv pentru care a decis să divorțeze de Alina Laufer, prima soție a acestuia. (VEZI ȘI: JORGE A RECUNOSCUT! ARTISTUL ŞI-A ÎNŞELAT SOŢIA: „AM TRECUT PESTE UN HOP DESTUL DE IMPORTANT…”)

Jorge: ”Nu aveam deloc susținere pe partea artistică”

Deși păreau cel mai sudat cuplu, Jorge a dat cărțile pe față și a mărturisit amănunte neștiute. Și-a făcut bagajul, și-a luat rămas bun de la copil și nu s-a mai întors niciodată în casa unde a trăit alături de soția lui:

„N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți.

Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul. Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: ‘Fă și tu ceva serios!’ Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul.

Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă, să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot.

Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei). Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci.„, a declarat Jorge. (VEZI ȘI:LARISA DRĂGULESCU PIERDE LUNAR O BUNĂ PARTE DIN SUMA CÂȘTIGATĂ PE SITE-URILE PENTRU ADULȚI. PE CE SE DUC BANII)

Aflat în suferință pentru că nu își putea vedea fiica, Jorge a mărturisit că s-a confruntat cu depresia. Alina Laufer a decis să se mute în America, iar dinstanța dintre el și propriul copil era tot mai mare și dorul devenea tot mai apăsător.

Singura pretenție avută a fost să i se permită să-și viziteze copilul de câteva ori pe an și să vorbească la telefon cu cea mică, însă Alina Laufer nu a ținut cont de dorințele fostului soț și a făcut în așa fel încât cei doi să nu poată lua legătura:

,,Nu puteam să mă întâlnesc cu Karina. Mergeam vorbeam cu ea (n.r. Alina Laufer) seara, ,,știi că mâine e weekend-ul meu”, sunam la ușă, iar ea îmi spunea ,,Noi am hotărât să plecăm la munte cu Karina”, și pleca. Am întrebat avocatul ce să fac, am chemat Poliția, au făcut proces verbal.

Când mi-a spus că se mută cu Karina în America i-am spus, ,,ai binecuvântarea mea să plecați”. Am simțit că dacă mă împotrivesc o să înrăutățesc lucrurile. I-am spus, ,,singura condiție pe care o am e să vorbesc cu ea la telefon și să o vizitez de două-trei ori pe an și ea să mai vină în România”. Și când a ajuns în America, primul lucru pe care Alina l-a făcut a fost să-i ia fetiței telefonul„, a declarat Jorge.

Sursa foto: Instagram.ro