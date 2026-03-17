Joseph Adam a comis-o din nou, de data asta la Chefi la cuțite: ”Când eram în facultate la Cambridge, am lucrat într-un restaurant”. Ce a studiat, de fapt

De: Anca Chihaie 17/03/2026 | 10:32
Joseph Adam la Chefi la cuțite/foto: captură video

Joseph Adam a revenit în atenția publicului după o nouă apariție în cadrul emisiunii culinare Chefi la cuțite, unde a participat în sezonul 17 cu un preparat inspirat din bucătăria franceză. Prezența sa în show a stârnit din nou curiozitatea telespectatorilor, mai ales după ce acesta a vorbit despre experiențele sale din perioada studenției și despre formarea sa în domeniul gastronomic.

Originar din Franța, Joseph Adam a demonstrat încă din copilărie interes pentru gătit. Primele lecții în bucătărie au venit în familie, unde a învățat preparate simple, care i-au trezit curiozitatea pentru gastronomie. Cu timpul, această pasiune s-a transformat într-un interes real pentru arta culinară, iar experiențele de mai târziu i-au consolidat abilitățile.

Ce a studiat Joseph Adam

Când a participat la Asia Express, fanii au ținut să spună că ei nu cred că Joseph a terminat la Cambridge, ci că acolo s-ar putea să fie un sâmbure de neadevăr. Ceea ce așa și este. Bărbatul ar fi terminat studiile la Cambridge, dar nu la facultatea de renume, ci în orașul cu același nume.

Instituția de învățământ la care Joseph Adam și-a desfășurat studiile poartă astăzi numele de Anglia Ruskin University, denumire adoptată în anul 2005. Universitatea are mai multe campusuri în Cambridge, oraș universitar cunoscut din Anglia, însă activitatea sa se desfășoară și în alte locații. Pe lângă campusurile din Cambridge, instituția mai deține sedii academice în London, Chelmsford, Peterborough și Writtle, unde sunt organizate programe educaționale și activități universitare.

În timpul studiilor universitare, Joseph Adam a avut ocazia să lucreze într-un restaurant din orașul universitar Cambridge. Experiența nu a fost doar un simplu job de student, ci și o oportunitate de a învăța direct din bucătăria profesionistă. Restaurantul în care a activat era condus de un chef cu experiență, cunoscut pentru faptul că lucrase anterior pentru Casa Regală britanică, inclusiv pentru Elizabeth II. În acel mediu exigent, Joseph Adam a avut ocazia să observe tehnici culinare profesioniste și modul în care sunt pregătite preparate rafinate.

”Se numește tartă cu vinete. Când eram în facultate, la Cambridge, eu am lucrat într-un restaurant. Cheful de acolo a fost unul dintre bucătarii reginei Angliei”, a transmis Joseph Adam, la Chefi la cuțite.

