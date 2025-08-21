Jurnalist grec, stupefiat de ce a găsit într-un spital din țara noastră: ”De ce în săraca Românie se poate?”

Un jurnalist grec, surprins de experiența medicală din București! Comparația cu Grecia a stârnit dezbateri aprinse.

Un jurnalist din Grecia a ajuns recent la spital în București și a rămas impresionat de modul în care a decurs vizita sa la camera de gardă. Experiența, relatată ulterior pe rețelele sociale, a generat discuții intense în rândul grecilor, mai ales prin comparațiile directe făcute între sistemul medical românesc și cel elen.

Ce a transmis jurnalistul grec

Vizita a avut loc la Spitalul Colțea, una dintre cele mai vechi unități medicale din Capitală. Jurnalistul a intrat la urgențe și a fost surprins să descopere că nu exista aglomerația cu care era obișnuit în Grecia. Consultul a fost efectuat rapid, într-un mod pe care l-a descris ca fiind civilizat și eficient. Această diferență l-a determinat să reflecteze asupra modului în care sunt organizate serviciile de sănătate din cele două țări.

În Grecia, camerele de gardă sunt frecvent supraaglomerate, cu timpi de așteptare care depășesc adesea câteva ore. Lipsa personalului medical și infrastructura insuficientă sunt probleme des invocate de pacienți și de sindicatele din sănătate. În multe cazuri, pacienții petrec ore întregi pe coridoare înainte de a fi consultați, ceea ce creează nemulțumiri și pune o presiune constantă asupra sistemului.

„Am intrat și… eram singurul pacient. M-au examinat prompt, cu respect și demnitate. M-am gândit imediat la Grecia. Unde, la camera de urgență, aștepți peste 4 ore să fii consultat de un medic, din cauza lipsei de personal. Unde coridoarele sunt pline de oameni care suferă, dar trebuie să aibă răbdare. Unde ESY a devenit un test de supraviețuire. Și mă întreb: De ce în România poți merge la spital și te simți ca un om, în timp ce în Grecia te simți ca un număr pe o motocicletă stricată? De ce în «săraca» România se organizează un sistem de sănătate care funcționează, în timp ce noi, «Grecia europeană», ne scufundăm în incompetență și indiferență?”, a transmis jurnalistul.

Prin comparație, experiența avută în România a părut neașteptat de pozitivă. Jurnalistul a remarcat atât rapiditatea cu care a fost examinat, cât și modul în care cadrele medicale s-au raportat la pacienți. Această diferență a fost pentru el un prilej de a sublinia contrastul dintre o țară percepută adesea ca având resurse mai reduse și Grecia, stat membru al Uniunii Europene, unde oamenii se confruntă zilnic cu blocaje și lipsuri în spitale.

Relatarea sa a stârnit reacții puternice în Grecia, unde mulți internauți au confirmat experiențe similare cu cele menționate: timpi mari de așteptare, condiții grele în unitățile de primiri urgențe și o lipsă constantă de personal calificat. Discuțiile au adus din nou în prim-plan problema subfinanțării sistemului elen de sănătate, unde investițiile insuficiente și birocrația îndelung criticată au dus la o imagine de criză permanentă.