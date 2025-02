„Justițiarul din Berceni”, arestat pentru şantaj! Victima lui Alexandru Constandachi i-a dezvăluit planul: “Într-o parcare abandonată, m-a pus…”

Se pare că spiritul civic pe care Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, l-a tot promovat în mediul online… pe el l-a cam ocolit! Figură controversată în Capitală, apreciat de unii pentru videoclipurile sale ce pretind a demasca anumite comportamente, dar criticat de alții pentru maniera în care-și pune în aplicare metodele folosite, se pare că tânărul nu e așa „curat” precum pretinde a fi! Astfel… a fost arestat pentru șantaj! CANCAN.RO vă prezintă informații exclusive, dar și declarația băiatului căruia i s-a cerut suma de 5.000 de euro de către „Justițiar”.

Potrivit informațiilor disponibile, flagrantul s-a petrecut la o benzinărie din Sectorul 3 al Capitalei, unde Alexandru Constandachi și un prieten al acestuia s-au întâlnit cu victima, totul pentru ca aceasta să le ofere o sumă de bani, mai exact 5.000 de euro, amenințând că, în lipsa acestora, vor publica un videoclip compromițător pe rețelele de socializare. Victima, conștientă de gravitatea situației, a alertat autoritățile, acestea au apărut la locului faptei, iar intervenția oamenilor legii a confirmat acuzațiile.

Contextul este următorul: la data de 28 ianuarie 2025, victima „Justițiarului din Berceni s-a întânit cu o domnisoară alături de care a înregistrat anumite clipuri compromițătoare. Pe 2 februarie, băiatul a procedat la fel, numai că de această dată cei doi au mers la o locație din județul Ilfov, iar acolo a fost obligat de Alexandru să șteargă imaginile și conversațiile cu tânăra, fiindu-i solicitată, de altfel, suma de 5.000 de euro. Totul pentru a nu distribui în spațiul online o altă înregistrare cu tânărul pe care Justițiarul din Berceni o deținea.

„În fapt, la data de 3 februarie 2025, polițiști din cadrul subunității au fost sesizați de către un tânăr în vârstă de 22 de ani cu privire la faptul că, fiind într-o stare de temere, ar fi fost constrâns de un bărbat în vârstă de 34 de ani să ștergă mai multe fotografii și conversații pe care le avea în telefonul mobil, fiindu-i solicitată, totodată, suma de 5.000 de euro pentru a nu distribui în mediul online o înregistrare cu potențial compromițător. În acest context, la data de 5 februarie 2025, polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție l-au depistat în flagrant pe bărbatul în vârstă de 34 de ani, dar și pe un alt bărbat, în vârstă de 36 de ani, pe o stradă din Sectorul 3, imediat după ce ar fi primit suma de 200 de euro de la persoana vătămată. Cei doi bărbați au fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat au fost reținuți pentru 24 de ore. Față de aceștia, la data de 6 februarie 2025, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, se arată în comunicatul Poliției.

Mi-a spus că el nu e Dumnezeu să ierte”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jad, victima Justițiarului, a povestit firul evenimentelor.

„Mi-a dat mesaj să ieșim la restaurant, de fapt la adresa respectivă nu era un restaurant, ci o parcare abandonată. Ea mi-a sugerat că vom întreține raporturi intime în mașină, acesta fiind motivul pentru care m-a dus acolo. Dar a apărut „Justițiarul din Berceni” care s-a dat drept verișor cu fata. Ca mai apoi ea să spună că sunt verișori mai îndepărtați… Mi-am dat seama că e ceva în neregulă pentru că tipa nu era minoră, iar el nu mă filma live pe rețelele de socializare, ceea ce el oblișnuiește.

Pe data de 27 ne-am cunoscut, pe data de 28 a venit la mine acasă, am avut o aventură, ne-am filmat cu acordul amândurora și după a plecat. Am avut o ceartă în care ne-am amenințat reciproc, deci nu era doar din partea mea. I-am sugerat să meargă să se culce cu altcineva deoarece mă zăpăcea cu mesaje, cu telefoane. Apoi m-a amenințat, iar eu i-am zis «Vezi tu». De aici ea a subînțeles că eu aș vrea să public poze cu ea pe net. Îmi tot scria după să ne vedem, iar într-un final am acceptat. A venit să mă ia pe data de 2 februarie, m-a dus pe o stradă, iar acolo, într-o parcare abandonată, m-a pus în spatele unui camion și m-am trezit cum bătea în geam „Justițiarul din Berceni”. Am ieșit din mașină, am făcut pe fricosul pentru că voiam să joc planul lui, mi-am cerut scuze, l-am implorat… Am fost forțat să-i arăt telefonul, mi-a șters tot ce ține de poze și videoclipuri și apoi m-a întrebat dacă mai am un telefon. Într-adevăr, am, și i-am spus că-l voi suna cu apel video și-i voi arăta că șterg ce am și-n celalalt telefon. M-am dus acasă, l-am sunat, i-am arătat și l-am întrebat dacă mă mai publică. El a spus că ne vedem și vorbim pentru că el nu e Dumnezeu să ierte”, a spus băiatul.

„Când am dat mâna să plece… toți polițiștii au sărit pe ei„

În continuare, Jad a explicat care a fost procedura prin care „Justițiarul din Berceni” a fost arestat.

„A doua zi m-a sunat un prieten de-ai lui și mi-a zis să ne vedem pentru a rezolva problema. Ne-am întâlnit în parcarea unui supermarket și mi-a cerut să urc în mașină. I-am povestit situația cu tipa respectivă, iar el a spus că voi fi postat peste tot dacă nu-i ofer 5.000 în ziua respectivă. I-am cerut timp, mi-a dat câteva ore, m-am dus direct la Secția 11 și le-am arătat înregistrarea, pentru că l-am înregistrat, și au făcut un plan să-l prindem. Am luat câteva bancnote pe care le-am înregistrat și l-am sunat. I-am zis că nu am 5.000 de euro, însă îi ofer 500 și mi-a zis că e OK. Nu aveam 500, aveam doar 200 de euro. Ne-am întâlnit în benzinărie și am continuat să filmez, polițiștii erau deghizați în lucrători ai benzinăriei, tipul a ieșit din mașină, a ieșit și „Justițiarul din Berceni” și i-am dat banii. De acolo au început să fie prietenoși cu mine. Prietenul Justițiarului mi-a zis să am grijă cu femeile, că sunt nebune, iar Justițiarul mi-a zis că știe că m-am culcat cu multe femei. Când am dat mâna să plece… toți polițiștii au sărit pe ei. A stat opt ore la secție, din ce am înțeles, și primul lucru pe care l-a făcut după ce a ieșit a fost să publice o poză cu profilul meu de Instagram în care a spus că eu îl șantajez sau invers, n-am înțeles, și ruga oamenii să-i ofere mai multe informații despre mine. A pus 10 capturi de ecran cu anumite conversații de la alți oameni în care se spunea că sunt violator, că sechestrez, că mint ca să mă culc cu femei” a încheiat tânărul, în exclusivitate, pentru publicația noastră.

Această întâmplare nu este izolată în cazul său. În trecut, Constandachi a fost implicat în alte controverse, inclusiv o condamnare pentru hărțuirea fostei partenere, ceea ce a amplificat imaginea sa de persoană ce trece granițele legalității în căutarea atenției publice.

