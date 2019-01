Juventus câștigă la scor de neprezentare cu Chievo și reface diferența de 9 puncte față de Napoli!

Campioana en-titre a Italiei, Juventus Torino, a învins cu 3-0 (1-0) duelul cu Cheivo susținut în epilogul etapei a XX-a din Serie A și a refăcut astfel diferența de 9 puncte față de a doua clasată, Napoli.

Juventus s-a impus la pas la scor de neprezentare în fața codașei din Serie A și a obținut cele trei puncte grație reușitelor semnate de Costa (min. 13), Can (min.45) și Rugani (min. 84). În duelul contra celor de la Chievo, starul lusitan Cristiano Ronaldo a fost aproape de a-și trece numele pe lista marcatorilor însă lovitura sa de la 11 metri in minutul 53 a fost apărată de goalkeeper oasepților. După acets rezultat, Juve a acumulat 56 de puncte și conduce detațat Serie A, CR7 & co având nouă puncte peste Napoli și 16 peste Inter, formație care se află pe locul 3.

Tot în rudna a XX-a, Napoli a tranșat în favoarea sa derby-ul susținut pe „San Paolo”, cu Lazio cu scorul de 2-1 (2-0). În ciuda faptului că a fost privată de prezența pe teren a mia multor titulari, Napoli a reușit săă-și valorifice avantajul terenului propriu în primul deby din 2019 din Serie A.

Mingea trimisă în bară de Milik în primele minute, avea să anunțe reușita din minutul 34 a lui Callejon. după numai două minute, Milik nu a mai greșit ținta și a punctta cu un șut spelndid din lovitură liberă de la 20 de metri, ducând scorul al 2-0, rezultat cu care cele două echipe aveau să intre la cabine.

În repriza a doua cei care au fost aproape de a marca primii au fost din nou gazdele care ți-au trecut în cont încă o bară prin Ruiz și Callejon. Cei care au punctat au fost înșă lazialii prin Immobile, acesta reducând din diferență în minutul 65. Peste numai cinci minute Lazio a rămas în 10 oameni, Acerbi fiind eliminat după ce a a văzut al doilea galben.