Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat

Bucureștiul ar putea găzdui în această vară un nou concert de amploare, după spectacolele susținute de Metallica, Max Korzh și Iron Maiden. Un alt nume important al industriei muzicale internaționale este acum vehiculat pentru un eveniment pe Arena Națională: Kanye West. Artistul american ar putea concerta în iulie, însă organizarea evenimentului depinde încă de finalizarea negocierilor și de semnarea contractului.

Evenimentul ar putea avea loc pe 25 iulie, însă până în acest moment nu există un anunț oficial, deoarece negocierile sunt încă în desfășurare, iar contractul nu a fost semnat. Surse apropiate organizării susțin că pretențiile financiare și tehnice ale artistului sunt foarte ridicate, motiv pentru care discuțiile continuă, conform Golazo.

Kanye West are o carieră împresionantă în industria muzicală

Cunoscut în prezent și sub numele de scenă „Ye”, Kanye West este unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimelor două decenii. Rapper, producător muzical, compozitor, antreprenor și designer de modă, artistul s-a remarcat inițial la începutul anilor 2000 ca producător pentru casa de discuri Roc-A-Fella Records.

Ulterior, și-a construit o carieră impresionantă în industria muzicală, lansând albume care au schimbat direcția hip-hop-ului modern și câștigând numeroase premii importante, inclusiv 24 de trofee Grammy.

În prezent, artistul se pregătește pentru un concert de amploare la Istanbul, unde organizatorii estimează participarea a aproximativ 100.000 de spectatori. Spectacolul este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii din regiune.

În contextul posibilului concert de pe Arena Națională, lucrările de schimbare a gazonului au fost reprogramate pentru luna august. Astfel, noua suprafață de joc ar urma să fie montată după eveniment, iar meciurile de fotbal s-ar putea disputa din nou abia spre mijlocul lunii august.

