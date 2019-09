Karmen Minune a slăbit 10 kilograme într-o săptămână! Vedeta s-a refăcut complet după naștere

De când a devenit mămică, fiica lui Adrian Minune, trece prin cele mai frumoase momente din viața sa. Chiar dacă este mai tot timpul ocupată cu cea mică, Karmen Minune a reușit să slăbească 10 kilograme și să ajungă la silueta impecabilă pe care o avea înainte de naștere.

Pentru Karmen fetița sa este o binecuvântare! Artista a declarat că ea şi Sofia au început să-şi facă programul împreună şi când are nevoie de ajutor, îl primeşte atât de la mama ei, cât şi de la mama lui Bogdan, tatăl micuţei.

„E frumos. E cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Este şi greu pentru că un copil are nevoie de toată atenţia, dar e cea mai mare realizare a mea de până acum. A trecut abia o lună, e de acomodare aşa… Am început să ne facem programul amândouă, ne-am obişnuit una cu cealaltă… Când te trezeşti cu un bebeluş, trebuie să ghiceşti ce-şi doreşte. Asta mi s-a părut cel mai dificil la început. Mă ajută mama mea şi mama lui Bobo. Ambele sunt lângă mine. Facem cu schimbul (…)”, a mărturisit Carmen Simionescu pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mai mult decât atât, proaspăta mămică este mândră și de faptul că a reușit să slăbească într-un timp record kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii.

„Nu am avut probleme. Operaţia e operaţie indiferent de situaţie şi necesită recuperare, dar când îţi ţii copilul în braţe, uiţi de durere. Toate mămicile trec prin gândul că e mai important decât ele. (…) În timpul sarcinii am acumulat 12 kilograme şi în decursul a o săptămână am slăbit zece kilograme. Ştiu că sunt foarte multe fete care mă întreabă cum am reuşit. Pot să zic să sunt norocoasă”, a mai spus vedeta potrivit sursei citate.

Karmen Minune: ”Dumnezeu că mi-a oferit atât de multe lucruri bune”

Karmen Minune se simte privilegiată, spunând că Dumnezeu a ”pregătit-o cumva” pentru această etapă a specială a vieții sale.

“Cred că Dumnezeu mi-a pregătit cumva ceva la care nu mă așteptam să se întâmple atât de repede și atât de frumos. Mi s-a schimbat viața radical într-un timp foarte scurt și nu pot spune decât că-i sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a oferit atât de multe lucruri bune în ultima perioadă și că, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, totul înflorește, pentru mine”, a declarat Karmen în cadrul interviului oferit pentru revista VIVA în urmă cu ceva vreme.