Karmen și-a pus silicoane XXL? Fiica lui Adi Minune, cu cel mai obraznic decolteu și a fost luată la mișto: “Să nu-ți cadă «baloanele» ?” | FOTO

“Karmen și-a pus silicoane XXL?” – este întrebarea pe care au gândit-o mulți dintre fanii talentatei cântărețe, după ce au văzut imaginile dintr-o postare făcută recent! Și asta pentru că fiica lui Adi Minune s-a lăsat pozată cu un decolteu obraznic… unii dintre domni nu s-au putut abține și au luat-o la mișto.

Karmen, silicoane XXL sau Photoshop în exces?

În vârstă de 23 de ani, fata celebrului manelist a stârnit o serie de discuții pe social media, după ce a publicat patru fotografii în care poartă o cămașă crem… însă, înainte să fie imortalizate momentele, ea “a uitat” să își închidă un nasture… În timp ce unii dintre susținători cred că, de fapt, și-a modificat pozele în Photoshop prea mult, alții sunt de părere că și-ar fi pus silicoane.

“Se vede cu ochiul liber că are silicone”, “Jessica, și? Crezi că le-a pus să nu se vadă?”, “Să nu-ți cadă «baloanele» ??”, “Fată de senzație”, “Ai silicoane ?” sunt cinci dintre comentariile pe care le-a primit pe Instagram, dar și pe Facebook.

Deocamdată, cântăreața nu a răspuns comentariilor legate de eventuala operație de implant mamar, însă, au fost însă câțiva fani care au spus că, de fapt, nu a apelat la ajutorul bisturiului.

“Îmi pare rău să vă zic, dar… ce credeți? Nu are silicoane. A spus asta de multe ori și se vede atunci când are bikini, că sânii sunt naturali. Se vede așa, pentru că are sutien push-up”, a spus Dunya, o tânără româncă stabilită în Marbella.

Nu rata: Karmen, criticată dur după ce s-a afișat cu Ferrari-ul 458 Spider, pe care tatăl său îl deține: “Lasă-ne cu superlativul / Ideea e copiată” | VIDEO

Karmen, una dintre cele mai populare artiste din România

Karmen, pe numele din buletin Silvia Claudia Clăpescu, s-a născut pe 13 decembrie 1997 în București. Ea este o cântăreață de muzică pop și R&B din România. Primul single al artistei este “Domino” și a fost lansat în 2015. La scurt timp de la apariția piesei, aceasta a cucerit topurile muzicale. Melodia “You Got It” a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia. În 2018, Karmen Minune a dat lovitura cu single-ul “Lock My Hips”, cu care a marcat prima colaborare alături de un artist internațional, Krishane. Piesa a ajuns până pe locul 2 în Airplay 100, fiind cea mai bună clasare a artistei în top.

Află și: Karmen, mărturisiri noi despre soțul ei, Bogdan Căplescu: “Este o chestie ciudată, e genul acela de dragoste care…”

În prezent, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Bogdan Adrian Căplescu. El este angajat al Guvernului României. Cei doi s-au căsătorit civil pe 28 iunie 2019, într-un cadru de poveste pe malul unei piscine de lux din București. Ceremonia a avut loc în mare secret, însă, la câteva ore după ce au devenit soț și soție s-a aflat despre fericitul eveniment. Fiica lor, Sofia Rosa Maria, s-a născut pe 1 august 2019.

Citește și: Cum a reacționat Karmen Minune, după ce fanele i-au spus că nu s-a mai spălat pe cap de două săptămâni: “Am un mesaj pentru toate gagicile”

Sursa foto: Facebook & Instagram