Kiiara, vocea aleasă de Don Diablo pentru următorul hit!

De fiecare data e la fel: după ce se termină punem în funcțiune un counter imaginar și numărăm zilele rămase până la următorul moment în care dansăm până la epuizare, ridicăm mâinile în aer, sharuim zâmbete cu necunoscuți, ne facem noi prieteni.

Asta e starea de așteptare până la viitorul festival. Din fericire, această perioadă de timp e umplută de tot felul de noi release-uri care reușesc, pentru câteva minute să te plaseze exact acolo, în față, la Mainstage.

Boss-ul Hexagon a început 2019 că un adevărat „Boom Maker” cu un edit pentru Keanu Silva, „King Of My Castle”, două versiune remix pentru Mark Ronson & Miley Cyrus („Nothing Breaks Like A Heart”) și pentru „High Hopes”, piesă semnată Panic! At The Disco. Aparent nu e de ajuns pentru DJ-ul care a generat big-buzz anul trecut în mainstage-ul Untold.

„You're Not Alone" completează seria de track-uri marca Don Diablo. Kiiara a fost alegerea olandezului pentru linia de voce, rezultatul fiind extrem de emoționant și puternic în același timp. Perfect pentru zilele astea de așteptare a primului văl de artiști care vor ajunge la ediția aniversară Untold 2019.