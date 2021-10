Kitty Cepraga și James Goodwin au divorțat, după 15 ani de căsătorie. Ce a declarat actrița

Kitty Cepraga și partenerul său, James Goodwin, au divorțat, după 15 ani de căsătorie. Ce declarații a făcut actrița, după ce relația celor doi a ajuns la un punct final.

Kitty Cepraga și partenerul său, James Goodwin, au divorțat. Cei doi au format un cuplu timp de15 ani. În urma relației lor a rezultat o fetiță. Actrița s-a stabilit în Italia în urmă cu 20 de ani și, în cadrul unui interviu, a vorbit despre posibilitatea de reveni definitiv în țară. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, actrița a vorbit despre motivele pentru care căsnicia lor nu a mai mers: ”Saturație, foarte mulți ani împreună și valori diferite. Acestea au fost motivele. Au fost 15 ani de căsnicie”.

Vezi și CUM ARATĂ ȘI CU CE SE OCUPĂ ACUM KITTY CEPRAGA. ACTRIȚA LUPTĂ CONTRA RASISMULUI

Ce spunea Kitty Cepraga despre fiica ei

Actrița și actorul James Goodwin au împreună o fetiță pe nume Aurora-May Jaqueline. În cadul unui interviu, Kitty Cepraga a vorbit despre situația din Italia din anul 2020, dar și despre viața de familie. Pandemia a afectat-o financiar. De asemenea, a vorbit și despre despărțirea de tatăl fetiței sale.

”Nu e uşor pentru Aurora-May, totul a fost destul de brusc, pentru că, de când s-a născut ea, nu a stat niciodată atât de departe de tată. Mulţumită tehnologiei avansate de care ne bucurăm cu toţii, există mijloace prin care să ne vedem şi auzim zilnic, dar nu e uşor, pentru că ai nevoie de atingere, ai nevoie de contact fizic”, a spus ea pentru okmnagazine.ro.

Actrița ia în calcul posibilitatea de a rămâne în țară: ”Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză. Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi, în ultimele patru luni de când suntem în România, a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK”.

Sursă foto: captură video Youtube