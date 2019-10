Am redeschis rubrica fară perdea, despre sex, ce răspunde tuturor dilemelor cititorilor CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România. Psihologul Jacqueline stă, din nou, de vorbă cu cititorii fideli și oferă sfaturi în legătură cu cele mai intime probleme, găsind rezolvare pentru fiecare în parte. Astăzi vă prezentăm cazul uluitor al unui tânăr din Constanța pe care, în noaptea nunții, proaspăta soție l-a anunțat că vrea să divorțeze pentru amant… (VEZI ȘI: Povestea badantei din Tecuci care a devenit ”prizoniera” unui pervers din Italia)

Mă numesc Alin, am 31 de ani și sunt din Constanța. Mi s-a întâmplat ceva ce doar în filme sau în cărți credeam că este posibil. În septembrie, m-am căsătorit. Pe Monica o cunosc din liceu. De atunci suntem împreună. Ne-am mutat împreună în București și, prin 2017, ne-am logodit.

Nici prin cap însă nu avea să îmi treacă ce va urma. S-a întâmplat imediat după ce s-a terminat nunta. Practic, în noaptea nunții, când ne-am dus sus, în camera de hotel, Monica mi-a spus: “Păi, mai stăm două luni și divorțăm!”. Prima dată, am crezut că glumește.

Dar nu glumea! Și mi-a dat fatala: "De vreo trei ani, am pe altcineva. Și vreau să fiu cu el și să mă mut cu el, pentru că pe el îl iubesc". Nu mi-a venit să cred ce aud. Am întrebat-o de ce ne-am mai căsătorit, în cazul ăsta. "Pentru bani, prostule!", a venit răspunsul ei sec.

Asta pentru că ai mei, fiind socri mari, s-au oferit să plătească toată nunta. Și, practic, pentru ea a fost un câștig total, din punct de vedere al banilor. În fine, nu mi-a venit să cred. Mi-e și rușine să mai ies din casă. Chiar nu știu ce să fac. Tu ce mă sfătuiești?

Las-o fără ce își dorește cel mai mult! Ăsta a fost primul gând care mi-a trecut prin cap după ce am ajuns la finalul scrisorii tale. Însă, dacă stau să mă gândesc mai bine, lucrurile sunt mult mai profunde. Iar răzbunarea este arma prostului, așa cum spune un vechi proverb. Cu siguranță, karma o să își facă treaba în cazul ei.

Mi-ai spus că ea de trei ani are pe altcineva. Dacă tu nu ai simțit nimic în tot acest timp, înseamnă că Monica a jucat teatru foarte bine. Deși mi se pare imposibil că a reușit să o ascundă atât de bine. Până la urmă sunt trei ani.

Ce pot să îți spun… probabil și tu cunoști răspunsul și trebuie să îl accepți. Despărțirea este inevitabilă. Nu ai cum să ții un om cu forța niciodată lângă tine. Dacă există o altă persoană în viața ei lucrurile sunt foarte clare. Iar modul ei de abordare a situației… este foarte crud. Nu pot să folosesc alt termen. Nici nu pot să o judec pe ea, pentru că nu cunosc varianta ei. Însă un lucru este clar. TE-A ÎNȘELAT în cel mai urât mod posibil. Iar peste acest lucru nu ar trebui să treci.

Și dacă te gândești să te împaci cu ea… cu siguranță nu o să mai fie la fel. O să trăiești tot timpul cu gândul și cu frica în suflet că o să te înșele iar. Și până la urmă o viață avem. Trebuie să ne bucurăm de ea, nu să suferim.

Îți este rușine să ieși din casă? De ce? De ce stai să îți agravezi și mai tare stările când poți foarte bine să îți vezi și tu de viață în continuare. Știu că este greu, pentru că a fost o lovitură sub centură, însă doar tu poți să te ridici! Eu cred foarte mult că în viață lucrurile mereu se întâmplă cu un scop. Iar Universul cu siguranță are rezervat ceva mult mai bun pentru tine.

