La asta sigur nu te așteptai! Ce studii are, de fapt, Victor Slav

Declarații incredibile despre Bianca Drăgușanu

După ce fosta soție, Bianca Drăgușanu, a spus despre el că a fost singurul bărbat adevărat din viața ei, Victor Slav a comentat declarațiile divei și i-a transmis un mesaj. Mai mult, prezentatorul a subliniat încă o dată că nu mai este nimic între el și mama fiicei sale. În prezent, sexy vedeta este împreună cu Alex Bodi cu care s-a împăcat pentru a treia oară anul acesta.

“Eu mi-aş dori ca ea să fie foarte liniştită şi fericită. Pentru că, atât timp cât Bianca este liniştită şi fericită, şi emană în jurul ei acest lucru. Atunci, şi copilul nostru va fi liniştit şi fericit. De asta, eu îmi doresc să fie aşa şi nu altfel. Dacă din punctul ei de vedere, eu sunt idealul care a fost şi s-a dus, pentru că aşa s-a întâmplat. Ca să opresc toate speculaţiile, nu mai e nimic între noi, decât un copil. Încercăm să avem grijă de acest copil cât mai frumos posibil şi cât putem. Dacă eu am fost idealul, îi doresc să găsească pentru a doua oară un astfel de bărbat”, a mărturisit Victor Slav.

În cadrul interviului, moderatorul de la Kanal D a vorbit și despre fiica pe care o are cu fosta nevastă. Sofia Natalia împlinește doi ani și opt luni peste câteva zile. “Sper ca Sofia să fi luat ce e bun (n.r.: răspunsul lui la întrebarea: «Ce a moștenit fiica lui de la el?»). Am și eu defectele mele, părțile mele mai puțin bune. Sper să fi luat lucrurile bune! Să fie un prieten bun, să încerce să asculte oamenii. Nu sunt dezamăgit de oameni, nu mai am așteptări de la ei, e mult mai bine.

Când ți se naște copilul, testosteronul scade un pic și devii un pic mai blând, mai atent. Legătura între tată și fiică e foarte puternică. Poate nu sunt mai sensibil, dar sunt mai atent. Mi s-au schimbat prioritățile. Acum totul se învârte în jurul ei”, a spus moderatorul emisiunii “Vulturii de noapte”.