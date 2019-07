La ce anume a renunțat Nicoleta Nucă pentru muzică: ”Nu reușeam să fiu prezentă la…”

Toată lumea o știe pe Nicoleta Nucă, dar puțini sunt cei care știu la ce anume a renunțat artista pentru a-și îndeplini visul de a fi pe scenă.

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească însă puțini sunt cei care știu ce sacrificii a făcut cântăreața pentru muzică. Nicoleta Nucă și-a deschis sufletul și a mărturisit că a renunțat la facultate, în secret, în urmă cu doi ani pentru a se dedica în totalitate carierei ei muzicale. (CITEȘTE ȘI: ”MÂINI-DIBACE” A MASAT-O LA PLAJĂ PE NICOLETA NUCĂ SUB PRIVIRILE VIGILENTE ALE IUBITULUI!)

”Mi-am dorit în primul rând să fac muzică și m-am axat cu toate forțele pe partea asta, mereu am investit tot timpul în perfecționarea mea muzicală: lecții de canto, pian, am făcut și dansuri la un moment dat, am făcut și actorie, dar mi-am dat seama că actoria și cu muzica… nu prea ai cum să le duci în paralel cu brio, pentru că trebuie să renunți ori la una, ori la alta, iar pentru mine muzica primează. Nu reușeam să fiu prezentă la orele de actorie și, totodată, să îmi îndeplinesc și atribuțiile de artist”, a mărturisit Nicoleta Nucă pentru Libertatea.

Cine este Nicoleta Nucă

S-a născut pe 26 ianuarie 1994, la Chișinău, Republica Moldova. Interpretă de muzică ușoară și pop, Nicoleta s-a stabilit în România. În 2009, alături de Boris Covali, a câștigat Marele Premiu al Festivalului „Golden Wings” din Chișinău, distincția fiindu-le înmânată de către Dorin Chirtoacă, primarul de la acea vreme a Chișinăului.

În iulie 2004, a fost reprezentantul Republicii Moldova în cadrul Festivalului-concurs „Slaveanski Bazar” (secțiunea copii) de la Vitebsk, Belarus, interpretând piesa “Enigma lumii”. În 2014 a participat la emisiunea “X Factor”, unde a ajuns până în gale împreună cu mentorul său, Ștefan Bănică Jr. În februarie 2015, a lansat single-ul „Nu sunt” cu care a intrat în topurile muzicale din România și Republica Moldova.