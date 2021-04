La ce trucuri apelează Amalia Năstase pentru a se menține tânără? Vedeta spune adevărul despre operațiile estetice: „Asta e rutina mea de la 27 de ani”

Amalia Năstase impresionează de fiecare dată când își face apariția la vreun eveniment monden sau la vreo emisiune Tv. În ultimii ani, vedeta a trecut printr-o serie de transformări ce au făcut-o să se simtă, dar și să arate ca la 20 de ani. Iar acest lucru i-a făcut pe admiratorii acesteia să se întrebe dacă pe lângă kilogramele în minus, nu a trecut și pe la medicul estetician.

Vedeta nu se ferește să vorbească despre trucurile la care apelează pentru a se menține tânără, chiar dacă ar putea atrage critici. Amalia Năstase recunoaște că de foarte mulți ani își face injecții cu botox și în viitorul apropiat va face și o operație estetică.

„Fac cam o dată pe lună câte o procedură, fie că e acest laser, fie că sunt anumite vitamine pe care le folosesc, diverse curățări. Îmi fac botox. Asta e rutina mea de la 27 de ani, ca să nu am foarte multe riduri’, a declarat Amalia Năstase pentru Viva.ro.

Amalia Năstase, pro operații estetice

Fosta soție a lui Ilie Năstase este mulțumită de felul în care arată, dat întotdeauna este loc de mai bine. Tocmai din acest motiv, are în plan să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni. Nu vrea să-și facă prea multe operații, dar sunt câteva pe care le consideră necesare.

„Sunt foarte de acord cu operațiile estetice. Am un ochi mai căzut. Am întrebat și mi s-a zis că nu e atât de pronunțată lăsarea pleoapei superioare în așa fel încât să poate fi făcută o operație, dar în condiții ideale aș face-o. Și cred că asta va fi cea pe care o s-o fac în cinci ani de acum încolo’, a adăugat ea