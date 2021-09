La doar 10 ani, fiica cea mică a lui Cristi Chivu și-a făcut debutul în actorie. Anastasia a semnat un contract cu Antena 1 și va putea fi urmărită într-unul dintre cele mai îndrăgite seriale românești.

Cristi și Adelina Chivu au ce se mândri! Cei doi au două fete care le aduc bucurii zilnic. S-au ocupat îndeaproape de educația lor, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Talentată și isteață, fiica cea mică a celor doi și-a făcut debutul în actorie.

Micuța Anastasia, în vârstă de zece ani, a semnat un contract cu trustul Antena 1. Ea va interpreta un rol important în serialul ”Adela” și va apărea în sezonul 2 al proiectului. Fetița, dar și părinții ei sunt încântați de oportunitatea care i-a fost oferită. (CITEȘTE ȘI: LA CE TRUCURI APELEAZĂ ADELINA CHIVU PENTRU A ARĂTA CA LA 20 DE ANI. SOȚIA LUI CRISTI CHIVU: „AM OBSERVAT CĂ NU MAI POT MÂNCA CHIAR ORICE, ORICÂT ȘI ORICÂND”)

Fiica lui Cristi Chivu va interpreta rolul unei fetițe care vine din America să-l caute pe Lucian: „Este foarte fain aici, îmi place foarte tare să filmez și să stau pe aici. La început îmi era puțin greu, aveam emoții, dar acum m-am obișnuit. În serial sunt o fată de 10 ani, care vine din America să-l caute pe Lucian. Tot timpul mi-am dorit să fiu actriţă şi mi-a plăcut ideea. Mama mea îmi spunea Demi Moore”, a spus Anastasia Chivu pentru a1.ro.

Își dorește să ajungă la Hollywood

De mică i-a plăcut actoria și visează să ajungă, într-o bună zi, la Hollywood. Părinții o susțin necondiționat și fac tot posibilul ca Anastasia să-și îndeplinească cea mai mare dorință. (VEZI ȘI: DEZVĂLUIREA SURPRIZĂ A ADELINEI CHIVU DE ZIUA ADELEI POPESCU: ”I-AM SPUS-O CÂND ERA PRINSĂ ÎN TELENOVELE!”)

„Ea de când era micuță îmi arăta că poate să plângă la comandă. A fost cu tatăl ei pe niște platouri de filmare și i-am spus: ”Dacă vrei, pot să te ajut să fii și implicată, nu doar în vizită” și inițial am crezut că e vorba despre ceva foarte mic, mai mult o animație ca să își dea ea seama dacă îi place sau nu și când am primit scenariul am văzut că avea vreo cinci episoade și foarte multe replici”, a spus Adelina Chivu.